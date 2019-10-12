Покрова Пресвятой Богородицы 2019: приметы на замужество и погоду

Что делать на Покров, чтоб непременно удачно выйти замуж, и как определить, какой будет зима 2019 – выяснил Главред.
14 октября – праздник невест. Даже в приметах.
В этот день в Украине празднуются Покрова Пресвятой Богородицы 2019. И у всех девушек есть способ повысить свои шансы на удачное замужество.
Покров Пресвятой Богородицы: приметы
К примеру, сильный ветер на Покров, по примете, предвещает, что будет много невест. Много снега в Покров день также сулит много свадеб на будущий год.
Если на Покров парень ухаживает за девушкой, то он станет ее суженым.
Также считается, что те, кто проведут Покровы весело – непременно найдут себе жениха.
Есть и приметы на погоду на Покров:
- журавли на Покров улетают – жди ранней зимы;
- по погоде на Покров судят о погоде в течение всей зимы;
- если до Покрова выпадет первый снег – зима будет поздней;
- снег на Покров сулит снег и в День Дмитрия (8 ноября), бесснежный день – День Екатерины (7 декабря) тоже без снега будет;
- дуб и береза на Покров последние листья сбросили – год легким будет.
Ранее Главред уже писал о том, в чем особенность праздника Покрова 2019 в Украине, в чем помогает Пресвятая Богородица и как ей молятся в ее праздник 14 октября.
Также мы выяснили, что делать на Покрова 2019, чтоб замуж удачно выйти и как провести обряд на деньги. То есть какая у праздника Покрова магия и как ее использовать себе во благо.