Покрова Пресвятой Богородицы 2019: приметы на замужество и погоду / 1zoom.ru

14 октября – праздник невест. Даже в приметах.

В этот день в Украине празднуются Покрова Пресвятой Богородицы 2019. И у всех девушек есть способ повысить свои шансы на удачное замужество.

Покров Пресвятой Богородицы: приметы

К примеру, сильный ветер на Покров, по примете, предвещает, что будет много невест. Много снега в Покров день также сулит много свадеб на будущий год.

Если на Покров парень ухаживает за девушкой, то он станет ее суженым.

Также считается, что те, кто проведут Покровы весело – непременно найдут себе жениха.

Есть и приметы на погоду на Покров:

журавли на Покров улетают – жди ранней зимы;

по погоде на Покров судят о погоде в течение всей зимы;

если до Покрова выпадет первый снег – зима будет поздней;

снег на Покров сулит снег и в День Дмитрия (8 ноября), бесснежный день – День Екатерины (7 декабря) тоже без снега будет;

дуб и береза на Покров последние листья сбросили – год легким будет.

Ранее Главред уже писал о том, в чем особенность праздника Покрова 2019 в Украине, в чем помогает Пресвятая Богородица и как ей молятся в ее праздник 14 октября.

Также мы выяснили, что делать на Покрова 2019, чтоб замуж удачно выйти и как провести обряд на деньги. То есть какая у праздника Покрова магия и как ее использовать себе во благо.