  1. Главная
  3. Праздники

Покрова Пресвятой Богородицы 2019: приметы на замужество и погоду

12 октября 2019, 05:17

Что делать на Покров, чтоб непременно удачно выйти замуж, и как определить, какой будет зима 2019 – выяснил Главред.

Приметы на Покров 2019 для девушек и мужчин – на замужество и погоду
Покрова Пресвятой Богородицы 2019: приметы на замужество и погоду / 1zoom.ru

14 октября – праздник невест. Даже в приметах.

В этот день в Украине празднуются Покрова Пресвятой Богородицы 2019. И у всех девушек есть способ повысить свои шансы на удачное замужество.

Покров Пресвятой Богородицы: приметы

К примеру, сильный ветер на Покров, по примете, предвещает, что будет много невест. Много снега в Покров день также сулит много свадеб на будущий год.

Если на Покров парень ухаживает за девушкой, то он станет ее суженым.

Также считается, что те, кто проведут Покровы весело – непременно найдут себе жениха.

Есть и приметы на погоду на Покров:

  • журавли на Покров улетают – жди ранней зимы;
  • по погоде на Покров судят о погоде в течение всей зимы;
  • если до Покрова выпадет первый снег – зима будет поздней;
  • снег на Покров сулит снег и в День Дмитрия (8 ноября), бесснежный день – День Екатерины (7 декабря) тоже без снега будет;
  • дуб и береза на Покров последние листья сбросили – год легким будет.

Ранее Главред уже писал о том, в чем особенность праздника Покрова 2019 в Украине, в чем помогает Пресвятая Богородица и как ей молятся в ее праздник 14 октября.
Также мы выяснили, что делать на Покрова 2019, чтоб замуж удачно выйти и как провести обряд на деньги. То есть какая у праздника Покрова магия и как ее использовать себе во благо.

приметы Покрова замужество Покрова Пресвятой Богородицы
Сейчас вы просматриваете новость «Покрова Пресвятой Богородицы 2019: приметы на замужество и погоду». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:40
Астролог назвал самые рабские знаки зодиака
06:39
"Гадание на кофейной гуще": какой будет цена газа для населения мнение
06:14
Астролог сказал, когда в Украине состоятся местные выборы
06:00
"Хотят свергнуть": Бацька встал на защиту Зеленского Видео
05:38
Это уже не вопрос времени: эксперт рассказал о китайской угрозе для России
05:27
Половое воспитание 2 сезон от Netflix: дата выхода, актеры и трейлер Видео
05:17
Покрова Пресвятой Богородицы 2019: приметы на замужество и погоду
05:03
Нет прочистке дымохода: эксперт рассказала, когда нужно отказываться от анального секса
04:47
Сверхъестественное 15 сезон: что было в первой серии Видео
04:30
"Гончаруку поставят памятник": эксперт назвал сроки отставки Кабмина Видео
04:12
Стало известно, где в Украине дали отопление 2019: карта
03:55
Подарок своими губами: эксперты рассказали, как сделать оральный секс незабываемым
03:31
Гамбургеры-убийцы: мужчин предупредили о страшной опасности
03:14
"Реально глупые": Трамп охаял демократов, ратующих за его импичмент
02:44
"Не повод дарить носки": Вятрович высказался о "шкарпетизации" Дня защитника Видео
02:17
Давление на украинских чиновников: в Конгрессе требуют объяснений от министра энергетики США Видео
02:06
"Нестор, сейчас получишь": Шуфрич назвал участников АТО "гастролерами" Видео
01:54
Скандал на Запорожье: директор интерната превратил детей в трудовых рабов
01:30
Эксперт об открытии рынка земли: "Деньги пойдут на проедание" Видео
01:27
По просьбе Зеленского Пинчук купит освобожденным политзаключенным квартиры
01:05
"Петух клюнул": Ткаченко объяснил, почему Кличко "хреновый менеджер" Видео
01:01
Топ-модель по-украински 3 сезон выпуск: кто ушел смотреть онлайн Видео
00:53
ГПУ готовит подозрение Лукаш: соратники требуют отставки Рябошапки
00:40
"Страшная картина": в киевском парке нашли мертвой девушку Фото Видео
00:27
"Опасный путь": экс-советник Пентагона раскритиковал формулу Штайнмайера
00:01
12 октября – праздник поминания накануне Покров: что нужно делать Видео
11 октября, пятница
23:53
В Турции ответили на обвинение США в атаке на базу спецназа в Сирии Видео
23:36
Украина - Литва 2:0. Дубль Малиновского приносит победу сборной, видео голов Видео
23:10
ВВС Турции разбомбили базу спецназа США в Сирии Видео
22:45
Дуда сравнил украинских заробитчан с мигрантами в ЕС
22:13
Йованович обвинила Трампа в давлении на Госдепартамент для ее увольнения
21:52
Гороскоп на завтра: кому рассчитывать на удачу, признание и успех
21:40
"Купили билет на Кобзона": в Донецке нет покоя уничтоженным "генералам" боевиков - "Штирлиц"
21:33
Названы имена пропавших без вести в Атлантике украинских моряков
21:07
В Киеве у посольства Турции избили протестующих в поддержку курдов Фото Видео
20:54
В большинстве областей Украины назначены местные выборы: названа дата
20:23
В Слуге народа пояснили слова Зеленского о мире на Донбассе
20:21
"Пох*р на всех": "балованной принцесске" Мендель предложили устроить темную после нового скандала со СМИ Видео
20:00
Лунный календарь дел на 12 октября: чего стоит бояться и как спастись
19:47
Привет, Нибиру: нобелевский лауреат по физике анонсировал контакт с НЛО Видео
19:29
Йованович даст показания по делу об импичменте Трампа
19:28
Цена должна упасть, но возросла: эксперт рассказал о ситуации с электроэнергией в Украине
19:21
Социологи выяснили, как украинцы воспринимают действия Зеленского
19:19
"Прощай, космический ковбой": из-за смерти Леонова NASA прервало прямую трансляцию с МКС Видео
19:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 7 выпуск 3 сезон - 11-10-2019 Видео
18:54
В России брат Чубайса покинул студию с возгласом "Слава Украине!" Видео
18:51
Заныкал деньги от государства: Жеваго заподозрили в еще одном преступлении
18:50
Родные Заворотнюк разоблачили журналистов, распустивших фейки в сети Фото
18:45
Эксперт рассказала, каких высот достиг в Украине показатель теневой экономики
18:37
Мощная борьба Lizbeth и Quentino: какой будет погода на выходных в Украине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять