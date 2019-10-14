Зеленский рассказал, как украинцам нужно бороться с провокациями для росТВ

Владимир Зеленский / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский на собственной странице в социальной сети Facebook обратился к украинцам с призывом во время митингов и прочих мероприятий, проведение которых намечено на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации и не создавать картинку для российских телепропагандистов.

"20 мая (в день своего вступления в должность — Главред) я поклялся всеми делами защищать суверенитет и независимость Украины. Я верен этой клятве и намерен оставаться верным ей всегда [...] "Прошу вас — будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения", — написал украинский лидер.

Напомним, ранее экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович высказался о "шкарпетизации" Дня защитника.