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С Днем защитника Украины – поздравления в прозе и стихах, открытки

13 октября 2019, 07:00

Поздравления с Днем защитника Украины – картинки и тексты – подобрал Главред на храбрый праздник 14 октября.

  • Поздравления с Днем защитника Украины – картинки и открытки Соцсети
  • Поздравления с Днем защитника Украины – картинки и открытки Соцсети
  • Поздравления с Днем защитника Украины – картинки и открытки Соцсети
  • Поздравления с Днем защитника Украины – картинки и открытки Соцсети
  • Поздравления с Днем защитника Украины – картинки и открытки Соцсети
  • Поздравления с Днем защитника Украины – картинки и открытки Соцсети
  • Поздравления с Днем защитника Украины – картинки и открытки Соцсети
  • Поздравления с Днем защитника Украины – картинки и открытки Соцсети
  • Поздравления с Днем защитника Украины – картинки и открытки Соцсети
  • Поздравления с Днем защитника Украины – картинки и открытки Соцсети

14 октября – праздник отважных мужчин и женщин, которые рискуют собой ради безопасности всей страны.

Это День защитника Украины 2019, выпавший в этом году на понедельник. Этот день – нерабочий для всей страны – кроме тех, кто сейчас на передовой, и кого поздравлять с Днем защитника Украины надо бы в первую очередь.

К празднику Главред подобрал лучшие поздравления с Днем защитника Украины – мужу, любимому, другу или девушке. То есть всем, кто бережет наш покой и независимость.

И напомним, что в один день с Днем защитника Украины 2019 отмечается еще и день почитания украинского казачества, а также основания Украинской повстанческой армии в 1942 году. Церковный же праздник 14 октября – это Покрова Пресвятой Богородицы 2019.

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С Днем защитника Украины: поздравления в прозе

В День защитника Украины желаю тебе несломленной веры и крепких сил, уверенных планов и мирного неба над головой, бравых идей и удачи, неукоснительного выполнения всех поставленных задач и неугасаемого оптимизма.

***

В День защитника желаю честно и гордо стоять на страже покоя и блага Украины, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, смело и легко отражая все натиски со стороны противника. А еще – сохранять спокойствие и оптимизм души, храня счастье и доброту в сердце.

***

Примите искренние поздравления с праздниками − Днем защитника Украины! Желаем вам, дорогие защитники – мужчины и женщины – счастья, радости, добра и вдохновения на успешные начинания на благо Украины. Пусть объединяет нас неугасимый свет веры и помогает высокое покровительство Пресвятой Богородицы.

***

Поздравляю с Днем защитника Украины! Да одолеете вы врага и вернетесь домой живыми – с победой и верой в мирное будущее! Удачи вам, счастья и казацкого здоровья!

День защитника Украины 2019: поздравления в стихах

Поздравляем с Днем защитника Отечества!

Пусть ваши сила и мужество всегда основываются

на любви и поддержке родных и близких людей.

И после любых споров и баталий, которые часто случаются

в повседневной жизни, дома вас всегда ждет уют и мир.

Крепкого здоровья, успехов и надежного тыла!

И пусть вам всегда будет кого защищать, но не будет от кого!

***

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти

Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Успеха вашего пускай не рвется нить.

***

В этот день мы громко славим,

Украины всех сынов,

Кто под воинское знамя,

На защиту встать готов.

Кто, не прячась от призыва,

Долг отдать свой не забыл,

Поздравления мужчинам –

С Днем вооруженных сил!

С Днем защитника Украины: поздравления короткие в смс

3 смс - 184 символа:

День Вооруженных Сил

Нынче отмечаем.

Тем, кто службе жизнь отдал

Всех мы поздравляем.

Низкий вам поклон за смелость,

Сложную работу.

Счастья вам, друзья, большого,

К жизни лишь охоту.

***

3 смс - 149 символов:

Пусть счастье и любовь поселятся в доме, пусть всегда будет куда вернуться, а День Вооруженных Сил запомнится как самый солнечный и радостный в году!

***

4 смс - 209 символов:

Как много в слове вооруженные войска,

Они всегда на страже — значит все в порядке.

Покуда есть такие бравые бойцы

И с Украиной будет все в порядке.

С отвагой, честью, доблестью дружны —

Отважны, сильны и умны.

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