С Днем защитника Украины – поздравления в прозе и стихах, открытки

Поздравления с Днем защитника Украины – картинки и тексты – подобрал Главред на храбрый праздник 14 октября.
14 октября – праздник отважных мужчин и женщин, которые рискуют собой ради безопасности всей страны.
Это День защитника Украины 2019, выпавший в этом году на понедельник. Этот день – нерабочий для всей страны – кроме тех, кто сейчас на передовой, и кого поздравлять с Днем защитника Украины надо бы в первую очередь.
К празднику Главред подобрал лучшие поздравления с Днем защитника Украины – мужу, любимому, другу или девушке. То есть всем, кто бережет наш покой и независимость.
И напомним, что в один день с Днем защитника Украины 2019 отмечается еще и день почитания украинского казачества, а также основания Украинской повстанческой армии в 1942 году. Церковный же праздник 14 октября – это Покрова Пресвятой Богородицы 2019.
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С Днем защитника Украины: поздравления в прозе
В День защитника Украины желаю тебе несломленной веры и крепких сил, уверенных планов и мирного неба над головой, бравых идей и удачи, неукоснительного выполнения всех поставленных задач и неугасаемого оптимизма.
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В День защитника желаю честно и гордо стоять на страже покоя и блага Украины, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, смело и легко отражая все натиски со стороны противника. А еще – сохранять спокойствие и оптимизм души, храня счастье и доброту в сердце.
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Примите искренние поздравления с праздниками − Днем защитника Украины! Желаем вам, дорогие защитники – мужчины и женщины – счастья, радости, добра и вдохновения на успешные начинания на благо Украины. Пусть объединяет нас неугасимый свет веры и помогает высокое покровительство Пресвятой Богородицы.
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Поздравляю с Днем защитника Украины! Да одолеете вы врага и вернетесь домой живыми – с победой и верой в мирное будущее! Удачи вам, счастья и казацкого здоровья!
День защитника Украины 2019: поздравления в стихах
Поздравляем с Днем защитника Отечества!
Пусть ваши сила и мужество всегда основываются
на любви и поддержке родных и близких людей.
И после любых споров и баталий, которые часто случаются
в повседневной жизни, дома вас всегда ждет уют и мир.
Крепкого здоровья, успехов и надежного тыла!
И пусть вам всегда будет кого защищать, но не будет от кого!
***
Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.
***
В этот день мы громко славим,
Украины всех сынов,
Кто под воинское знамя,
На защиту встать готов.
Кто, не прячась от призыва,
Долг отдать свой не забыл,
Поздравления мужчинам –
С Днем вооруженных сил!
С Днем защитника Украины: поздравления короткие в смс
3 смс - 184 символа:
День Вооруженных Сил
Нынче отмечаем.
Тем, кто службе жизнь отдал
Всех мы поздравляем.
Низкий вам поклон за смелость,
Сложную работу.
Счастья вам, друзья, большого,
К жизни лишь охоту.
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3 смс - 149 символов:
Пусть счастье и любовь поселятся в доме, пусть всегда будет куда вернуться, а День Вооруженных Сил запомнится как самый солнечный и радостный в году!
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4 смс - 209 символов:
Как много в слове вооруженные войска,
Они всегда на страже — значит все в порядке.
Покуда есть такие бравые бойцы
И с Украиной будет все в порядке.
С отвагой, честью, доблестью дружны —
Отважны, сильны и умны.