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Как с Днем защитника поздравил Зеленский: появилось видео

14 октября 2019, 17:01

За свою беспечность Украина поплатилась аннексией Крыма и войной на Донбассе, отметил президент.

  • Зеленский на Донбассе Сайт президента
  • Зеленский на Донбассе Сайт президента
  • Зеленский на Донбассе Сайт президента
  • Зеленский на Донбассе Сайт президента
  • Зеленский на Донбассе Сайт президента
  • Зеленский на Донбассе Сайт президента
  • Зеленский на Донбассе Сайт президента
  • Зеленский на Донбассе Сайт президента
  • Зеленский на Донбассе Сайт президента
  • Зеленский на Донбассе Сайт президента

14 октября – в праздник всех защитников Украины – украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на Донбасс.

В этот день прозвучали личные поздравления с Днем защитника Украины от Зеленского в адрес военнослужащих страны. Заодно он вручил государственные награды военнослужащим.

Читайте такжеС Днем защитника Украины – поздравления в прозе и стихах, открыткиПри этом президент отметил, что "были времена, когда всей страной мы жили чересчур беспечно". Это было время, когда война казалась слишком далекой.

"В то время государство или мало, или вообще не беспокоилась о собственном войске", – констатировал гарант.

За свою беспечность Украина поплатилась аннексией Крыма и войной на Донбассе. Зато получила шанс "родиться во второй раз".

"Встать на ноги, обтрусить пыль и сказать: "Нет, не дождетесь", – заверил Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал, как украинцам нужно бороться с провокациями для росТВ. Президент детально, четко и подробно высказался о противостоянии украинцев возможным провокациям на День защитника Украины для российского ТВ.

Донбасс Владимир Зеленский День защитника Украины Зеленский новости
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