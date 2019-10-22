"Детям мясо не положено": на Донбассе назревает родительский бунт

Птание детей / pda.nakanune.ru

В оккупированном Российской Федерацией назревает родительский бунт. Причиной негодования стало питание детских учреждениях самопровозглашенной республике.

Так, новому поколению предлагают хлеб и кашу. При этом в меню нет ни слова о мясе, рыбе или молочных продуктах.

"Оказывается, в Республике детям мясо не положено... Именно так выглядит меню на сегодня в ясли- саде №288. Я подозреваю, что и в остальных садиках то же самое...", - написал Александр Болотин в Facebook и опубликовал соответствующее фото.

При этом он призвал так называемые местные власти обратить внимание ан ситуацию.

"Зрелище, надо сказать, печальное... Значит деньги на салюты, парады и флажки в Республике есть, а детям мясо можно не давать?.. Товарищи! За что мы боремся? Где спит прокуратура? Кто должен выяснить, кто, кому, чего не передал, заказал, привез? Где же этот самый корень ЗЛА? МЧС? Минобразования? РАЙОНО? Всем, все - фиолетово???", - возмутился мужчина.

В свою очередь, пользователи соцсети указали, что не может быть денег в несуществующей стране.

Кроме того, местные жители отметили, что при Украине такого не было.

Напомним, что первая леди Украины Елена Зеленская обеспокоилась питанием детей в детских садах и школах.