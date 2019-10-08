Первая леди Украины обеспокоилась питанием детей: подробности

Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official

В Украине с начала учебного года все чаще появляется информация о ненадлежащем питании детей в учебных заведениях. Так, супругу президента Украины Елена Зеленская обеспокоил этот вопрос.

"На прошлой неделе у нас состоялась первая встреча с представителями органов государственной власти, которые должны присоединиться к действиям ради перемен в системе школьного питания, – министрами, представителями профильного комитета Верховной Рады по образованию, Госпотребслужбы и экспертами по детскому питанию", - цитирует пресс-служба главы государства первую леди.

По ее словам, уже есть первый план действия. При этом директор Института педиатрии, акушерства и гинекологии призвал привлечь Зеленскую к разработке программы профилактической поддержки детей.

Напомним, что супруга украинского президента предстала на XIV Конгрессе педиатров Украины в неподражаемом образе, восхитив поклонников.