"Никто не запретит": в Крыму зашкварились из-за "крымской резолюции"

Крым / УНИАН

Главарь крымских оккупантов Сергей Аксенов впал в истерику из-за резолюции ООН по милитаризации РФ Крыма и Севастополя. По его словам, документ "лицемерный и бессмысленный".

"Генеральная Ассамблея ООН утвердила резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей". Лицемерная и бессмысленная резолюция", - написал Аксенов в Facebook.

При этом он разразился заявлениями про "великую" Россию, которой ООН не указ.

"Никто не может запретить России защищать свои рубежи и повышать обороноспособность. В Крыму будет столько войск и военной техники, сколько необходимо для надежной защиты нашего региона", – подчеркнула кремлевская марионетка.

В то же время, в МИД Украины считают, что резолюция необходима для освобождения украинского полуострова.

"Резолюция показала глубокую обеспокоенность международного сообщества действиями России по милитаризации Крымского полуострова, среди прочего, размещением вооружения и военной техники, способных нести ядерное оружие, и проведением незаконных военных учений. Такие действия угрожают стабильности в Черноморском регионе и за его пределами, а также имеют негативные долгосрочные экологические последствия", – отмечается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщал Главред, Генеральная ассамблея приняла новую резолюцию по аннексированному Российской Федерацией Крыма, которая призывает Кремль вывести российские войска из территории полуострова. После чего заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Украину в попытке сорвать саммит "нормандской четверки" в Париже.