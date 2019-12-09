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Сорвать саммит в Париже: в РФ устроили истерику из-за "крымской резолюции"

9 декабря 2019, 22:05

Дмитрий Полянский обвинил Украину в попытке сорвать саммит "нормандской четверки".

Крым
Крым / Reuters

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Украину в попытке сорвать саммит "нормандской четверки" в Париже. Причиной подобного заявления стала принятая Генассамблеей ООН резолюция по Крыму.

"Я специально говорю "постпредство", поскольку истинная позиция Украины нам, честно признаться, непонятна", - цитирует ТАСС российского дипломата.

По словам Полянского, представители Украины специально выбрали 9 декабря для голосования за данный документ.

"Как раз сегодня в Париже проходит встреча "нормандской четверки", перед которой наши украинские коллеги максимально старались создать благоприятный фон - словами и делами. Именно конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать", - подчеркнул заместитель постпреда РФ при ООН.

Как ранее сообщал Главред, Генеральная ассамблея приняла новую резолюцию по аннексированному Российской Федерацией Крыма, которая призывает Кремль вывести российские войска из территории полуострова.

Россия Крым нормандская четверка Париж Генассамблея ООН
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