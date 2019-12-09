Сорвать саммит в Париже: в РФ устроили истерику из-за "крымской резолюции"

Крым / Reuters

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Украину в попытке сорвать саммит "нормандской четверки" в Париже. Причиной подобного заявления стала принятая Генассамблеей ООН резолюция по Крыму.

"Я специально говорю "постпредство", поскольку истинная позиция Украины нам, честно признаться, непонятна", - цитирует ТАСС российского дипломата.

По словам Полянского, представители Украины специально выбрали 9 декабря для голосования за данный документ.

"Как раз сегодня в Париже проходит встреча "нормандской четверки", перед которой наши украинские коллеги максимально старались создать благоприятный фон - словами и делами. Именно конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать", - подчеркнул заместитель постпреда РФ при ООН.

Как ранее сообщал Главред, Генеральная ассамблея приняла новую резолюцию по аннексированному Российской Федерацией Крыма, которая призывает Кремль вывести российские войска из территории полуострова.