"Чихал *уйло на рыцпублики": в "ДНР" прессуют народ за украинские паспорта и автономера

В "ДНР" давят на людей с украинскими паспортами / news.dn.ua

Госпогранслужба Украины отчиталась о существенном увеличении пассажиропотока на линии разграничения на Донбассе. В частности, за 16 января линию разграничения на Донбассе через пять основных коридоров в обоих направлениях пересекли 44,2 тысячи человек и 4,6 тысяч машин.

В то же время в соцсетях местные граждане жалуются, что их заставляют менять номерные знаки при пересечении линии разграничения и смеются с "камер хранения" для таковых на блокпостах "ДНР".

"КПП Еленовка. Нанобанковская ячейка для дырявых номеров:)", - высказался некто под ником Хочу додому в Твиттере.

Также на этой странице в твитере опубликовано фото, как "милиция" "ДНР" ловит автомобили с украинскими номерами.

То есть, оккупационные власти "ДНР" запретили украинские номера, чем усложнили поездки своих граждан на территорию Украины. К слову, услуга по сохранению номеров у террористов платная – 50 рублей.

Также в соцсетях граждане "ДНР" пишут, что в Донецке не только за автомобильные номер напрягают, но и за украинские паспорта.

"Судя по донецким пабликам, там не только за номера жмут, а и за украинские паспорта.... если нет дыровского паспорта - везут в отделение, прессуют катают пальчики.... причем, всех подряд - и старых, и малых... говорят, как с цепи сорвались!", - пишет пользователь Сети.

"По факту получается, что паспорт ДНР принуждают ! получить.., или выезжай в Украину.. А сами не хотят выехать в Россию ?!", - добавила некая Елена.

"А как туда выехать, если рашкинский пачпорт без прописки )) филькина грамота. А шоб его получить надо дырявый аусвайс. А за это могут покарать в Хунте!", - добавила некая Хельги.

"Сколько человек поймет, насколько происходящее серьезно? "днр" и "лнр" уходят в рашку окончательно и никакие "договорености" этот процесс не остановят. Чихал .уйло на всякие там "рыцпублики"-ему нужна граница непосредственно с Украиной, поэтому пэнсии и соцвыплаты днровцам закончатся", - возмутилась Серостанова Анжелика.

"Программу по переселению нормальных,не зазомбированных.Да,колоссальные бабки,куча проблем и расколотые семьи.Этот лепрозорий отрезать на*уй и сдать России,всё равно там всё разграблено и уничтожено.Чтобы раковая опухоль не распрост.Новую границу.Мощное войско.Голубые каски", - считает пользователь Сети.

Читайте также"Цена 12 000 поддельных гривен – 2000 настоящих": в "ЛНР" и "ДНР" продают пачками фальшивые деньгиНапомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила механизм финансирования Кремлем противозаконной оккупационной администрации Луганской области.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что во избежание санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С 2014 года, после введения в "ЛНР" территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти", - сказано в сообщении пресс-службы СБУ.