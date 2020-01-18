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СБУ обвинила Россию в финансировании "ЛДНР" через Южную Осетию

18 января 2020, 18:41

Силовики раскрыли преступную схему.

СБУ
СБУ / ssu.gov

Служба безопасности Украины разоблачила механизм финансирования Кремлем противозаконной оккупационной администрации Луганской области.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что во избежание санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С 2014 года, после введения в "ЛНР" территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти", - сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

По данным правоохранителей, для реализации преступной схемы Россия привлекла банковское учреждение Южной Осетии, через которое российские средства поступают на счета банка "ЛНР". Эти деньги снимают представители самопровозглашенной администрации и распределяют на свое усмотрение.

Как выяснили в СБУ, ежегодный объем финансирования РФ террористической организации "ЛНР" превышает 30 млрд российских рублей – более двух третей от общих потребностей "бюджета" псевдореспублики.

Читайте также"Шваль и пьянчужки": пропагандист РФ взвыл из-за репрессий в "ЛДНР""После формирования доказательной базы, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины, Служба безопасности задокументировала, что на временно оккупированной территории ключевую роль в системе финансирования псевдореспублики и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые "министр финансов" и директор "госбанка ЛНР". Указанные лица занимают руководящие должности в оккупационной администрации еще с 2014 года. Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения "ассигнований" на функционирование так называемой "ЛНР" и распределения средств", — говорится в сообщении.

Самозваным чиновникам чиновникам объявлено о подозрении в финансировании действий для свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Напомним, в оккупированной Абхазии местные пророссийские власти заявили, что в попытке так называемого государственного переворота принимали участие граждане Украины, которые называют себя представителями группировки "ДНР".

Как ранее сообщалось, из-за нищеты и экономических трудностей в ОРДЛО местные жители выезжают в непризнанную Абхазию на заработки.

СБУ ЛДНР
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