В Абхазии обвинили украинцев в организации госпереворота

Рауль Хаджимба считает, что украинцы из "ДНР" хотели его свергнуть / Фото: presidentofabkhazia.org

В оккупированной Абхазии местные пророссийские власти заявили, что в попытке так называемого государственного переворота принимали участие граждане Украины, которые называют себя представителями группировки "ДНР".

Как сообщает Интерфакс, у непризнанного президента Абхазии утверждают, что расследуют данный инцидент.

Местные чиновники утверждают, что будут проверять законность пребывания украинцев в Абхазии.

В частности, так называемый секретарь Совета безопасности Мухамед Килба подтвердил факт участия представителей "ДНР" в акциях протеста.

"Подтвердить однозначно не могу, но есть такая оперативная информация", — сказал он.

Читайте такжеЧто будет с Абхазией и Осетией после конца путинского режимаУточняется, что одним из организаторов переворота является российский наемник по имени Авидзба Ахра, который воевал на стороне боевиков на Донбассе. Некоторые пропагандистские СМИ называли его "героем ДНР".

Как известно, протестующие требовали отставки Рауля Хаджимбы с поста "руководителя" самопровозглашенной республики. Но у непризнанного президента акцию назвали попыткой государственного переворота. Накануне вечером Хаджимба заявил, что не покинет должность. Он запланировал встречу с заместителем секретаря Совета безопасности России, который прибыл в Сухуми.

Как ранее сообщалось, Министерство иностранных дел обнародовало заявление о непризнании Украиной так называемых президентских выборов на территории Абхазии (Грузия).

Напомним, из-за нищеты и экономических трудностей в ОРДЛО местные жители выезжают в непризнанную Абхазию на заработки.