"Дешевая рабсила": жители ОРДЛО подались на заработки в Абхазию – блогер

Жители ОРДЛО едут на заработки в Абхазию / kp.ru

Из-за нищеты и экономических трудностей в ОРДЛО местные жители выезжают в непризнанную Абхазию на заработки.

В частности, жителей оккупированного Донбасса привлекают зарплаты, которые платят абхазские работодатели на сборе мандаринов, отмечает блогер Денис Казанский.

Он отмечает, что кураторам "молодых республик" на Донбассе удалось невероятное: даже в Абхазия уровень жизни выше, чем в ОРДЛО.

"А когда-то наши "донбасские патриоты" насмехались над заробитчанами из Западной Украины за то, что те ездят у поляков картошку копать...

Давно говорю, что настоящие каратели и фашисты - это те, кто устроил "ДНР" и "ЛНР". Даже не представляю, насколько нужно ненавидеть Донбасс и живущих там людей, чтобы устроить им такую жизнь. Те же уроды, которые в 2014 кричали, что Донбассу не нужно в ЕС, потому что он хочет быть источником дешевой рабочей силы для Евросоюза, теперь превратили его в источник дешевой рабочей силы для Абхазии", - подчеркнул Казанский в Facebook.

Напомним, ранее Казанский рассказал, за что на самом деле воюют боевики "ДНР" и "ЛНР".