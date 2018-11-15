"Выборы" в ОРДЛО: СМИ узнали о новых санкциях Евросоюза

15 ноября 2018, 15:15

Украина также готовит санкции против вдохновителей "выборов" в "Л/ДНР."

Евросоюз, Украина
Евросоюз готовит санкции после "выборов" в ОРДЛО / Reuters

После проведения на оккупированном Донбассе фейковых "выборов" Европейский союз введет санкции против пяти человек, которые были причастны к их организации.

По данным дипломатических источников в ЕС, имена пяти человек, которые принимали участие в организации "выборов", добавят в санкционный список за действия против территориальной целостности Украины. Им будет запрещен въезд в страны Европейского союза, их активы на территории ЕС будут заморожены.

Как пишет "Радио Свобода", соответствующее решение о новых санкциях может быть принято во время встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится 19 ноября в Брюсселе, и официально формализовано течение нескольких недель после этого.

Отметим, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, Украина также готовит санкции против вдохновителей "выборов" в "Л/ДНР" и украинских предприятий, которые сотрудничают с российским оборонным комплексом.

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"Сейчас готовится новый пакет санкций Советом безопасности и обороны, готовят предложения Кабинет министров, Служба безопасности. Верховная Рада внесла свои предложения. И я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе и против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых так называемых "выборов" на оккупированной территории, и против широкого спектра украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом и усиливают сферу безопасности и обороны Российской Федерации", - заявил Турчинов.

Напомним, что на сегодняшний день в санкционном списке Евросоюза находятся 155 человек и 44 компании.

Выборы главарей и "депутатов" самопровозглашенных ДНР и ЛНР" прошли в воскресенье, 11 ноября.

Ранее сообщалось о том, что США готовят новый санкционный удар по РФ.

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Донбасс санкции Евросоюз выборы ОРДЛО
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