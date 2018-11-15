"Гораздо более драконовский": США готовят новый санкционный удар по РФ

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Американские чиновники активнейшим образом разрабатывают новые санкции против РФ, которые будут в значительной степени жестче, чем все, введенные ранее.

С таким заявлением в четверг, 15 ноября, выступил помощник государственного секретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, сообщает агентство РИА Новости.

"У нас нет ответа о наборе санкций. Надо этим сейчас активно работают. Это сложный вопрос. Второй раунд более драконовский. И чем более драконовские опции у вас в списке, тем более осторожно надо взвешивать pro и contra ("за" и "против" - "Главред"), риски", — заявил дипломат.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали о том, что новые санкции против РФ не будут приниматься вплоть до января.