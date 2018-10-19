Новый удар по экономике России: США готовят расширение санкционного списка

19 октября 2018, 11:03

Появление новых лиц в санкционном списке внесет хаос в российскую экономику.

Роман Абрамович
Роман Абрамович может попасть в санкционный список / Facebook

Министерство финансов США готовит санкции против четырех российских олигархов: Романа Абрамовича, Алишера Усманова (и связанных с ним компаний "Мегафон", "Мейл", "Вконтакте", "Металлоинвест"), Владимира Евтушенкова (МТС, "Система", "Медси"), а также Владимира Потанина ("Норильский никель", "Интеррос").

Как сообщает telegram-канал "Незыгарь", олигархи Михаил Фридман и Леонид Михельсон всячески сопротивляются санкциям, "отбиваясь" с помощью друзей и лоббистов, услуги которых обходятся в сотни тысяч долларов.

По мнению инициаторов новых ограничительных мер, появление новых лиц в санкционном списке нанесет сильный удар по экономике России и добавит хаоса в деятельность компаний. В сообщении также подчеркивается, что санкции в отношении 4-5 российских олигархов должны быть введены до наступления Рождества.

В качестве аргумента в их пользу в Вашингтоне называют успешный опыт санкционного давления в отношении Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что США будут усиливать санкционное давление на Россию до максимума.

Как известно, администрация президента США Дональда Трампа начала работу над пакетом новых санкций, направленных против российских и иранских компаний.

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Россия санкции США Роман Абрамович
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