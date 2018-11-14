США не примут новые санкции против России до января - Bloomberg

Американским журналистам удалось немного прояснить ситуацию по поводу санкций от Белого дома для Кремля.
Вероятнее всего, Конгресс США до конца года не успеет принять закон, устанавливающий новые санкции против России. Вместо этого сенаторы сосредоточатся на внутренних вопросах - правительственных расходах, судебной системе и законопроекте о фермерстве, чтобы успеть рассмотреть их до рождества, передает агентство Bloomberg.
"У нас не так много времени. Это будет настоящая гонка, если только все не захотят остаться здесь на Рождество", - сказал сенатор Джон Корнин.
Сенатор-демократ из Нью-Джерси Боб Менендес, который участвовал в переговорах по законодательству о санкциях, подтверждает слова Корнина: "Время работает против нас", - сказал политик. Таким образом, отмечает Bloomberg, Москва, возможно, получила кратковременную отсрочку от дополнительных санкций после промежуточных выборов в Конгресс.
Читайте такжеВ США после "выборов" на Донбассе потребовали распустить ЛДНР и пригрозили России санкциямиДжон Смит, один из авторов санкционнной программы в отношении России отметил, что любое новое вмешательство Кремля может побудить Конгресс действовать в вопросе новых санкций. "И республиканцы, и демократы в большинстве своем убеждены, что администрация Трампа не ввела достаточно санкций против России за ее вмешательство в 2016 году. Вы можете расчитывать, что аппетиты на Капитолийском холме будут расти", - сказал Смит.
В то же время председатель Сената по внешним связям Боб Коркер сомневается, что сейчас законопроект о санкциям может быть принят вообще, так как подозревает Россию во вмешательстве в последние выборы в США.
Ранее США расширили санкции против России из-за ее агрессии в Украине – в списке оказался ряд чиновников из России и самопровозглашенных республик на Донбассе, а также предприятия в РФ, Крыму и на Донбассе.
Напомним, ранее в Госдепе США озвучивали планы по ежемесячному введению санкций против России.