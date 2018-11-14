США не примут новые санкции против России до января - Bloomberg

санкции США. Иллюстративное фото / Banki

Вероятнее всего, Конгресс США до конца года не успеет принять закон, устанавливающий новые санкции против России. Вместо этого сенаторы сосредоточатся на внутренних вопросах - правительственных расходах, судебной системе и законопроекте о фермерстве, чтобы успеть рассмотреть их до рождества, передает агентство Bloomberg.

"У нас не так много времени. Это будет настоящая гонка, если только все не захотят остаться здесь на Рождество", - сказал сенатор Джон Корнин.

Сенатор-демократ из Нью-Джерси Боб Менендес, который участвовал в переговорах по законодательству о санкциях, подтверждает слова Корнина: "Время работает против нас", - сказал политик. Таким образом, отмечает Bloomberg, Москва, возможно, получила кратковременную отсрочку от дополнительных санкций после промежуточных выборов в Конгресс.

Читайте такжеВ США после "выборов" на Донбассе потребовали распустить ЛДНР и пригрозили России санкциямиДжон Смит, один из авторов санкционнной программы в отношении России отметил, что любое новое вмешательство Кремля может побудить Конгресс действовать в вопросе новых санкций. "И республиканцы, и демократы в большинстве своем убеждены, что администрация Трампа не ввела достаточно санкций против России за ее вмешательство в 2016 году. Вы можете расчитывать, что аппетиты на Капитолийском холме будут расти", - сказал Смит.

В то же время председатель Сената по внешним связям Боб Коркер сомневается, что сейчас законопроект о санкциям может быть принят вообще, так как подозревает Россию во вмешательстве в последние выборы в США.

Ранее США расширили санкции против России из-за ее агрессии в Украине – в списке оказался ряд чиновников из России и самопровозглашенных республик на Донбассе, а также предприятия в РФ, Крыму и на Донбассе.

Напомним, ранее в Госдепе США озвучивали планы по ежемесячному введению санкций против России.