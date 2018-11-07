Промежуточные выборы в США: серьезный проигрыш сторонников Трампа

Дональд Трамп / REUTERS

На состоявшихся накануне промежуточных выборах в американский парламент, Конгресс, Республиканской партии, которую представляет нынешний президент США Дональд Трамп, удалось сохранить за собой большинство только в верхней палате − Сенате.

Как сообщает радиостанция "Немецкая волна", "республиканец" Кевин Крамер победил действующего сенатора-"демократа" Хайди Хайткемп в штате Северная Дакота, а Майк Браун захватил кресло "демократа" Джо Доннелли в "шатком" штате Индиана.

Далее, "республиканец" Тед Круз в напряженной борьбе победил Бето О'Рурк в штате Техасе, а Марша Блэкберн с триумфом обошла "демократа" Фила Бредиса в штате Теннесси.

При этом Республиканская партия утратила былой контроль над Палатой представителей. К слову, как считает большинство экспертов, "демократы" после своей победы начнут комплексные расследования по работе Белого дома, включая административные перестановки и эмиграционную политику. Кроме того, наверняка будет запущена новая проверка связей президента Дональда Трампа с РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Facebook будут бороться с фейками во время выборов в США.