В Facebook будут бороться с фейками во время выборов в США - Reuters

Facebook начнет борьбу с дезинформацией / Фото: Reuters

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook будет блокировать ложную информацию о правилах голосования, сообщения о стычках и длинных очередях на предстоящих промежуточных выборах в США.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей компании, Facebook намерен проводить такую информационную политику до конца ноября текущего года.

Отмечается, что это повысит расходы компании, а также может повлечь обвинения в цензуре. Однако в Facebook решительно настроены блокировать фейки на протяжении всей выборной кампании.

Журналисты агентства подчеркивают, что после президентских выборов в США в 2016 году соцсеть раскритиковали за публикуемые пользователями дезинформацию и fake-news. Некоторые американцы полагают, что именно это стало основанием для победы действующего президента страны Дональда Трампа.

Напомним, компания Facebook выпустила в продажу "умные" экраны для видеозвонков Portal. Это первые в истории социальной сети гаджеты.