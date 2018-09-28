Facebook был взломан: миллионы аккаунтов оказались под угрозой

В Facebook заявили о масштабной хакерской атаке / Reuters

На социальную сеть Facebook осуществлена хакерская атака, которая позволила злоумышленникам получить доступ к личным данным порядка 50 миллионов человек.

В блоге менеджеры Facebook сообщают, что уязвимость системы безопасности Facebook позволила хакерам перехватывать записи пользователей и видеть их личную информацию.

Проблема, отмечается в заявлении, связана с инструментом View As, который позволяет видеть собственные профили словно бы с точки зрения других пользователей. Хакеры получили ключи доступа, что позволило им зайти на личные страницы.

В компании отмечают, что проблему заметили 25 сентября, после чего временно отключили функцию View As.

Facebook перезагрузил аккаунты 50 миллионов пользователей, которые стали жертвами атаки, а также профили 40 миллионов вероятных пострадавших. В связи с этим 90 миллионов человек должны были перелогиниться в Facebook и в приложениях компании.

По факту хакерской атаки было подано заявление в правоохранительные органы и открыто уголовное производство.

Как ранее сообщалось, основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что созданная им соцсеть учла свои прошлые ошибки и готова к противодействию попыткам вмешательства в выборы в США.