Facebook заявил, что обнаружил кампанию по вмешательству в американские выборы 2018 года

Крупнейшая американская социальная сеть Facebook заявила о выявлении и жестком пресечении очередной попытки с помощью соцсети повлиять на грядущие выборы в Конгресс 2018 года.

Еще две недели назад эксперты установили, что деятельность с целью влияния на выборы вели неизвестные личности, используя для этого функционал восьми страниц и 17 профилей в соцсети Facebook, а также семи аккаунтов в Instagram, сообщает пресс-служба компании. Выявленные аккаунты-распространители удалили 31 июля утром после завершения предварительного расследования.

Сразу же по завершении расследования и блокировки страниц компания уведомила обо всем правоохранительные органы США.

Отмечается, что более 290 тысяч пользователей подписались как минимум на одну из этих страниц, ранняя из которых появилась в марте 2017 года, а крайняя - в мае 2018 года. Отмечается такде, что аккаунты предполагаемых троллей в Instagram вовсе не имели подписчиков.

Со страниц была опубликована реклама на 11 тысяч долларов США. На данный момент точно не определили, кто стоит за всеми выявленными страницами.

