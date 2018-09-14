Facebook пообещал противодействовать вмешательству в выборы США

Цукерберг напомнил, что Facebook уже успешно сотрудничает со многими правительствами / фото: EPA/UPG

Основатель Facebook Марк Цукерберг в четверг, 13 сентября, заявил, что созданная им соцсеть учла свои прошлые ошибки и готова к противодействованию попыткам вмешательства в выборы в США.

"В 2016 году наши системы безопасности были направлены против традиционных кибератак, таких как фишинг, хакерская деятельность и вредоносные программы. Мы их обнаружили и сообщили правительству и тем, кого это коснулось. Чего мы не учли, так это скоординированных действий из-за рубежа за счет сети подставных аккаунтов, которые распространяют раздор и дезинформацию. Сегодня Facebook лучше готовится к подобным атакам", - написал Цукерберг в своем блоге на Facebook.

Он подчеркнул, что компания выявила и удалила поддельные аккаунты перед выборами во Франции, Германии, Мексике и Бразилии. Кроме того, в Facebook нашли и уничтожили иностранные кампании влияния со стороны России и Ирана, которые пытались вмешаться в США, Великобританию, Ближний Восток и другие страны.

"Мы тесно сотрудничали с правительствами, в частности, в Германии, США и Мексике, чтобы улучшить безопасность во время выборов", - подчеркнул Цукерберг.

Напомним, ранее в США обвинили 12 шпионов РФ в совершении кибератак во время выборов президента-2016.

Кроме того, корпорация Microsoft зафиксировала попытки контролируемых РФ хакеров вмешаться в процесс организации выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре нынешнего года.