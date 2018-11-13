Прокуратура открыла уголовное дело из-за "выборов" в "ЛНР"

Организация и участие в "выборах" чревато 15 годами за решеткой / ТСН

В Луганской области прокуратура начала уголовное производство по факту организации и проведения "выборов" в "ЛНР" на оккупированных территориях Украины.

Уголовное производство открыто по статьям о насильственном изменении или свержении конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины, создание террористической организации, руководство такой группой или участие в ней.

"Следователями установлены лица, которые непосредственно организовывали, финансировали проведение незаконных выборов и участвовали в качестве кандидатов на должности в псевдогосударственных образованиях "ЛНР", а также представителей иностранных государств, входивших в состав наблюдателей", - сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 13 ноября.

Читайте также"Выборы" на Донбассе: СМИ рассказали, кто получит реальную власть в "ДНР"Согласно украинскому законодательству, отныне организаторам и активным участникам этих "выборов" грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Белом доме осудили "выборы" в незаконных формированиях ЛНР и ДНР, которые состоялись 11 ноября, и пригрозили Москве очередной порцией антироссийских санкций за поддержку боевиков Донбасса.

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