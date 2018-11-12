После "выборов" в "ЛНДР" Порошенко выступил с предложением изменить Конституцию

12 ноября 2018, 23:55

Президент призвал заложить под противостояние России конституционный фундамент.

Порошенко, довольный
Порошенко предложил "заложить конституционный фундамент" / twitter.com/APUkraine

После того, как Россия провела в оккупированных районах Украины так называемые "выборы" главарей террористических организаций "ЛДНР", президент Украины Петр Порошенко предложил изменить конституцию.

"В связи с тем, что прошли незаконные выборы на оккупированных территориях, с тем, что Россия взяла на себя полную ответственность за грубое нарушение Минских договоренностей, те изменения в Конституцию мы оставляем в парламенте, но, может, мы быстро подготовим изменения в Конституцию, которые позволят решительно продолжить наступление на защиту децентрализации, обеспечив ей конституционный
фундамент", - заявил президент на заседании Совета регионального развития.

Напомним, в Белом доме осудили "выборы" в незаконных формированиях ЛНР и ДНР, которые состоялись 11 ноября, и пригрозили Москве очередной порцией антироссийских санкций за поддержку боевиков Донбасса.

"Главред" собрал воедино всю информацию о том, как голосовали украинцы в ОРДЛО и попробовал ответить на вопрос, почему Россия снова пересекла "красную черту".

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