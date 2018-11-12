Великобритания потребовала от России вывести войска из Донбасса

Великобритания присоединилась к цивилизованному миру в осуждении "выборов" в ОРДЛО / coursesuk.com

Великобритания резко осуждает так называемые "выборы" в ОРДЛО и предлагает России вывести свои вооруженные силы с украинских территорий.

"Великобритания осуждает так называемые "выборы", которые российские сепаратисты провели 11 ноября на Донбассе. Они незаконны, нарушают минские соглашения и подрывают усилия, направленные на достижение мира в регионе", - говорится в заявлении британского МИД.

В МИД напомнили, что цирк под названием "выборы" в ОРДЛО есть незаконное и не соответствующее украинскому законодательству мероприятие.

"Эти так называемые "выборы" прошли на фоне постоянных нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины. Россия предоставляет вооружение сепаратистам на Донбассе, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщает о том, что российские военные конвои пересекают границу на востоке Украины. Мы Читайте такжеРоссийский эксперт назвал "чистой политикой" угрозы США из-за "выборов" на Донбассепризываем Россию полностью выполнить свои обязательства по минским соглашениям, прекратить предоставление финансовой и военной поддержки сепаратистам и вывести свои вооруженные силы и военную технику с территории Украины", - сказано в заявлении.

Напомним, в Белом доме осудили "выборы" в незаконных формированиях ЛНР и ДНР, которые состоялись 11 ноября, и пригрозили Москве очередной порцией антироссийских санкций за поддержку боевиков Донбасса.

"Главред" собрал воедино всю информацию о том, как голосовали украинцы в ОРДЛО и попробовал ответить на вопрос, почему Россия снова пересекла "красную черту".