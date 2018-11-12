Российский эксперт назвал "чистой политикой" угрозы США из-за "выборов" на Донбассе

В России считают, что боевики вынуждены были провести "выборы" / ТСН

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев дал оценку заявлению Белого дома, который осудил фейковые "выборы" в ЛНР и ДНР и пригрозил России новой порцией санкций.

"Тут о правомерности или неправомерности давно уже речь не идет. Просто чистая политика, так к этому и нужно относиться. США вводили санкции в отношении общих событий в Донбассе, Крыму. Их отношение к этим выборам было предсказуемо, так же, как и Евросоюза", - сказал он в комментарии RT.

По словам Рогулева, оккупированному Донбассу удалось выжить не благодаря, а вопреки различным условиям стран запада.

"Республикам нужно выживать, им нужен элемент самоорганизации, власть. Они стараются жить своей жизнью", - оправдал действия России эксперт.

Напомним, в Белом доме осудили "выборы" в незаконных формированиях ЛНР и ДНР, которые состоялись 11 ноября, и пригрозили Москве очередной порцией антироссийских санкций за поддержку боевиков Донбасса.

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