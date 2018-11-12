В США после "выборов" на Донбассе потребовали распустить ЛДНР и пригрозили России санкциями

Выборы в ЛДНР могут иметь для России последствия / korrespondent.net

В Белом доме осудили "выборы" в незаконных формированиях ЛНР и ДНР, которые состоялись 11 ноября, и пригрозили Москве очередной порцией антироссийских санкций за поддержку боевиков Донбасса.

"Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы наделить законным статусом своих донбасских ставленников "ДНР/ЛНР". Этим организациям не место в рамках Минских соглашений или в конституционном правительстве Украины, и они должны быть упразднены вместе с незаконными вооруженными формированиями", - говорится в сообщении официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.

В Госдепе акцентировали, что США и Европейский Союз выступают против вчерашнего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и будут продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине.

Напомним, выборы главарей и "депутатов" самопровозглашенных ДНР и ЛНР" прошли в воскресенье, 11 ноября. "Главред" собрал воедино всю информацию о том, как голосовали украинцы в ОРДЛО и попробовал ответить на вопрос, почему Россия снова пересекла "красную черту".