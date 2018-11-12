Порошенко жестко прокомментировал выборы в ДНР-2018

Порошенко жестко прокомментировал выборы в ДНР / УНИАН

Украинский лидер Петр Порошенко обвинил Российскую Федерацию в непосредственном участии в организации так называемых "выборов" в "Л/ДНР".

По его словам, именно участие России в фейковых выборах на Донбассе является прямым подтверждением участия РФ в оккупации этих территорий, цитирует гаранта его пресс-служба.

При этом Порошенко подчеркнул, что ни одна цивилизованная страна эти "выборы" не признает.

"Эти выборы не будут признаны никем. Они не подпадают под стандарты украинского законодательства. Они проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории. Они являются категорически неприемлемыми. Условия безопасности не созданы", – отметил глава Украины.

Напомним, выборы главарей и "депутатов" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" прошли 11 ноября.

Украинская сторона возбудила уголовное дело. ЕС и НАТО не признают выборы на Донбассе. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что выборы на Донбассе подрывают суверенитет Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы очень важно, кто будет руководить "ДНР" и "ЛНР".