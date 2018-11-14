Журналист раскрыл, за что на самом деле воюют боевики "ДНР" и "ЛНР"

Боевики на Донбассе воюют за то, чтобы стать ОРДЛО в составе Украины, считает журналист / Reuters

Боевики "ДНР" и "ЛНР" на самом деле воюют за то, чтобы стать отдельными районами Донецкой и Луганской областей в составе Украины.

В том, что происходит сейчас на Донбассе, с какой стороны ни посмотри, никакой логики нет, рассказал журналист Денис Казанский в интервью "Апострофу".

"Фактически война идет за то, чтобы войти в состав Украины. Именно это прописано в Минских договоренностях. То есть сейчас ОРДЛО воюет с Украиной, чтобы вернуться в состав Украины", — отметил собеседник.

По его словам, это абсурдно, но так и есть. "Люди там воюют за то, чтобы быть ОРДЛО. То есть сейчас они формально являются "народными республиками". Но их конечная цель будет воплощена, если реализуются Минские договоренности, — стать ОРДЛО в составе Украины", — добавил Казанский.

Ранее журналист, публицист, историк, главный редактор интернет-издания "Історична правда" Вахтанг Кипиани говорил "Главреду", что Россия с помощью Донбасса и Крыма сделала Украину "калекой".