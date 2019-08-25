В МИД Украины озвучили позицию по выборам в Абхазии

Украина не признает выборы в Абхазии / panorama.am

Министерство иностранных дел обнародовало заявление о непризнании Украиной так называемых президентских выборов на территории Абхазии (Грузия), которые прошли 25 августа.

"Украина не признает эти фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку РФ легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия", - сообщает пресс-служба МИД.

В ведомстве уточнили, что Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и не признает так называемую независимость Абхазии и Южной Осетии.

В МИД призвали Россию к выполнению норм международного права и пересмотру решения о "независимости" так называемых Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

Как известно, 25 августа на территории самопровозглашенной Абхазии проходят "президентские выборы", в которых принимают участие 9 кандидатов.

Напомним, из-за нищеты и экономических трудностей в ОРДЛО местные жители выезжают в непризнанную Абхазию на заработки.