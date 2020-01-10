"Передоз и драка": раскрыты свежие потери "морпехов ДНР"

Один "морпех" псевдореспублики умер от передозировки наркотиками, поделился "Штирлиц".
В четверг, 9 января, на Донбассе понес потери "9 отдельный мотострелковый полк морской пехоты" самопровозглашенной "ДНР".
Свежие потери "морпехов ДНР" небоевые, поделился в своем Telegram-канале офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц").
По его данным, один боевик стал грузом 200 - умер от передозировки наркотиками, а еще один - стал грузом 300 (санитарные потери) в результате драки.
Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, ссылаясь на данные разведки, сообщили, что на Донбассе на протяжении 2019 года были уничтожены более 600 боевиков, а свыше 900 - ранены и травмированы.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.