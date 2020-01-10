"Передоз и драка": раскрыты свежие потери "морпехов ДНР"

"Морпехи ДНР" понесли небоевые потери, сообщил "Штирлиц" / beztabu.net

В четверг, 9 января, на Донбассе понес потери "9 отдельный мотострелковый полк морской пехоты" самопровозглашенной "ДНР".

Свежие потери "морпехов ДНР" небоевые, поделился в своем Telegram-канале офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По его данным, один боевик стал грузом 200 - умер от передозировки наркотиками, а еще один - стал грузом 300 (санитарные потери) в результате драки.

"Морпехи ДНР" понесли небоевые потери, сообщил "Штирлиц"

Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, ссылаясь на данные разведки, сообщили, что на Донбассе на протяжении 2019 года были уничтожены более 600 боевиков, а свыше 900 - ранены и травмированы.