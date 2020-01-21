"Кончили конченого и х*й с ним": в Донецке убили командира "полка ДНР"

В "ДНР" застрелили командира полка / УНИАН

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной "ДНР" Алексея Кривулю – позывной Грин. Убийство произошло вечером 20 января.

К слову, информацию об убийстве Грина подтвердил глава так называемой пресс-службы Вооруженных сил "ДНР" Даниил Безсонов.

В то же время журналист Денис Казанский в соцсетях пишет, что Кривулю застрелили в подъезде.

"Вчера вечером в Донецке выпилили очередного полевого командира "ДНР" Алексея Кривулю (позывной Грин). Он был заместителем командира батальона Пятнашка. Воевал в Славянске с первых дней. Пушут, что Кривулю застрелили в подъезде. Опять все спишут на "неуловимую украинскую ДРГ", - сообщил Казанский в своем твиттере.

Отметим, под сообщением об убийстве кто-то обратил внимание, что на одного свидетеля для Гааги стало меньше.

"Земля ему железобетоном", - добавил некий Антон.

"Слава українській ДРГ! "Пятнашка" - это убийцы украинцев. Так что его постигла заслуженная кара. На украинские суды в последнее время надежды мало. Даже если когда-то попался бы, его бы обменяли, как обменяли уже десятки убийц", - высказался некий пользователь Сети.

"С кем зашёл в подъезд, те и ё*нули. Свои же", - считает еще один пользователь Сети.

"Конченых не жалко. Кончили конченого и х*й с ним", - подчеркнул еще один пользователь Сети.

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Напомним, ранее в Мариуполе хладнокровно застрелили террориста "ДНР" Романа Джумаева.

По информации, Джумаев был отпущен судебным решением под домашний арест. На Донбассе он убивал бойцов украинской армии.

Террориста застрелили на лестничной площадке жилого дома. На теле погибшего обнаружены огнестрельные ранения.