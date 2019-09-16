​Убивал киборгов: террориста "ДНР" хладнокровно расстреляли в Мариуполе

16 сентября 2019, 15:15

Террориста застрелили на лестничной площадке жилого дома. На теле погибшего обнаружены огнестрельные ранения.

В Мариуполе застрелили террориста "ДНР" / dialog.ua

16 сентября, в понедельник, около полудня в Мариуполе хладнокровно застелили террориста "ДНР" Роман Джумаев.

По информации, Джумаев был отпущен судебным решением под домашний арест. На Донбассе он убивал бойцов украинской армии.

Террориста застрелили на лестничной площадке жилого дома. На теле погибшего обнаружены огнестрельные ранения.

Отметим, Джумаев по специальности был программистом и успел поработать в Киеве, однако после начала войны на Донбассе он поехал в Донецк и вступил в ряды террористов "ДНР", штурмовал донецкий аэропорт и Дебальцево.

К слову, в базе "Миротворца" есть страничка, посвященная боевику. Там опубликованы преступления наемника против Украины, передает Диалог.UA.

Читайте также"Собрали пиз*оту": в Сети поглумились над сборищем террористов "ДНР"Напомним, ранее в Донецке застрелили сына шишки "ДНР" Игоря Андриенко.

Отметим, Игорь Андриенко ранее был министром транспорта "ДНР". Некоторые СМИ сообщили, что Игорь Андриенко сильно поссорился в 2018 году с тогдашним главарем "ДНР" Александром Захарченко. Произошла ссора якобы за месяц до гибели Захарченко.

"Сын „министра" Игоря Андриенко, донецкий рэпер Егор „Борзини" был убит (застрелен) ночью 29−30/07/19. К взрыву машины на Куприна это отношения не имеет", — написал в Twitter блогер Necro Mancer.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
боевики ДНР убийство Мариуполь киборги террорист
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:17
Иво Бобул пообещал конец карьеры Олега Винника
15:15
​Убивал киборгов: террориста "ДНР" хладнокровно расстреляли в Мариуполе
15:06
П*здишь и не краснеешь: Абромавичус поскандалил со "слугой народа" Дубинским
14:57
Мир на Донбассе: Зеленский назвал первые значительные шаги
14:51
Богдан без утаек рассказал, кому и почему названивал в Москву
14:44
Зеленский назвал главные задачи на встрече "нормандской четверки" Видео
14:26
"Попросила спрятать": о Заворотнюк вспомнила звезда Моей прекрасной няни
14:15
Стало известно, на сколько повысят минимальную пенсию в Украине
14:13
"Сломанные ребра": в Киеве жестоко "отметелили" копа из-за замечания Фото
14:01
Богдан прокомментировал "путч Порошенко"
13:49
Цемах преткновения: у Зеленского напомнили Нидерландам о "грехах" в пользу России Видео
13:44
В МИД России раскрыли важный факт о "кроте" ЦРУ под носом у Путина
13:36
"Есть сумашедшие и психически больные": Богдан пофеерил по поводу фракции Слуги народа
13:34
Дважды случайно напали: Супрун пожаловалась на избиение мужа и угрозы
13:25
Стало известно, что Богдан чаще всего шепчет на ухо Зеленскому
13:20
Больницам приготовиться: глава Минздрава проверит свое хозяйство Видео
13:13
Почти десятикратно: Разумков разутешился росту доверия украинцев к Раде
13:12
Во сколько обходится лечение Анастасии Заворотнюк в Москве
13:08
У Зеленского намекнули на скорое завершение войны
12:51
По стопам РФ: в Пакистане заговорили о ядерной войне
12:42
"Низкий уровень знаний и соображений": Супрун во всеуслышание унизила Радуцкого Видео
12:37
"Прятаться не хотели": Богдан рассказал, о чем в ОП говорили с Коломойским
12:25
Погода с хвостами: синоптик рассказала, где завтра ждать снега Видео
12:24
Паралимпийская сборная Украины по плаванию стала лучшей в мире Видео
12:13
Наполеоновские планы Разумкова: депутатов решили загрузить по полной Видео
12:11
"Дестабилизация ситуации": Богдан побранил "баламутящие воду" в Украине политсилы
11:59
Госбюджет-2020: стало известно, когда документ представят в Раде
11:43
Назад в СССР: Россия и Беларусь объединяются
11:43
Супрун ткнула новому Кабмину в грубую ошибку Видео
11:28
Зайцева № 2: в Харькове девушка на кабриолете сбила четырех пешеходов Фото
11:13
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 18 дней, когда нельзя посещать парикмахерскую Фото
11:02
Герус разнес в пух и прах Укрзализныцю из-за цистерн
11:01
Журналист рассказал, какую серьезную проблему придется решать Зеленскому Видео
11:00
В Киеве неадекват обстрелял из нагана спасателей во время тушения пожара
10:39
"Путинский пуделек" увидел сговор Трампа и Зеленского против Меркель и Макрона Видео
10:35
Гончарук придумал, как решить проблемы украинского футбола
10:33
"Посетили концерт Кобзона": в Сети появились фото новоликвидированных на Донбассе боевиков
10:31
Харчи из школьной столовой на Винничине уложили на больничные койки более 20 человек
10:08
Жизнь - дерьмо: на Закарпатье школьник едва не утонул в выгребной яме - фото Фото
10:04
"Все воюют со всеми": Сенцов рассказал, что изменилось в Украине за пять лет
10:00
Танці з зірками 2019 4 выпуск онлайн: кто покинул проект Видео
09:42
В Карпатах температура воздуха резко упала до +3 Видео
09:38
Российский экономист рассказал о главной опасности для Киева от договоров с РФ по Донбассу
09:30
Крепостная 2 сезон: сколько серий, и как смотреть сериал онлайн Видео
09:01
В ВСУ рассказали, как боевика Цемаха вывозили из "ДНР": видео Видео
08:59
В РФ назвали вероятные сроки второго обмена пленными между Киевом и Москвой
08:43
Почему Порошенко ведет себя настолько уверенно, если ему грозит тюрьма мнение
08:40
Вернет ли Россия Крым Украине: в США дали прогноз
08:00
Танці з зірками 2019: 4 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
07:58
Так ли важен Цемах, как его малюют: Волкер дал пояснение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять