​Убивал киборгов: террориста "ДНР" хладнокровно расстреляли в Мариуполе

В Мариуполе застрелили террориста "ДНР" / dialog.ua

16 сентября, в понедельник, около полудня в Мариуполе хладнокровно застелили террориста "ДНР" Роман Джумаев.

По информации, Джумаев был отпущен судебным решением под домашний арест. На Донбассе он убивал бойцов украинской армии.

Террориста застрелили на лестничной площадке жилого дома. На теле погибшего обнаружены огнестрельные ранения.

Отметим, Джумаев по специальности был программистом и успел поработать в Киеве, однако после начала войны на Донбассе он поехал в Донецк и вступил в ряды террористов "ДНР", штурмовал донецкий аэропорт и Дебальцево.

К слову, в базе "Миротворца" есть страничка, посвященная боевику. Там опубликованы преступления наемника против Украины, передает Диалог.UA.

Читайте также"Собрали пиз*оту": в Сети поглумились над сборищем террористов "ДНР"Напомним, ранее в Донецке застрелили сына шишки "ДНР" Игоря Андриенко.

Отметим, Игорь Андриенко ранее был министром транспорта "ДНР". Некоторые СМИ сообщили, что Игорь Андриенко сильно поссорился в 2018 году с тогдашним главарем "ДНР" Александром Захарченко. Произошла ссора якобы за месяц до гибели Захарченко.

"Сын „министра" Игоря Андриенко, донецкий рэпер Егор „Борзини" был убит (застрелен) ночью 29−30/07/19. К взрыву машины на Куприна это отношения не имеет", — написал в Twitter блогер Necro Mancer.