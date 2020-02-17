"Пояс верности и памперс": в "ДНР" упрекнули Киев в постоянном давлении

Пушилин оценил идею Зеленского о совместных патрулях / Reuters

Так называемый главарь "ДНР" Денис Пушилин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместных патрулях на Донбассе в составе бойцов ВСУ, представителей ОБСЕ и ОРДЛО.

"Заявления Зеленского выдают известные методы нынешних украинских политиков: увязнуть в говорильне самим и затащить в это болото остальных. Возьмем предложение о "совместном патрулировании". Официальный Киев еще не сделал ни единого шага, чтобы согласовать с "ДНР" и "ЛНР" правовые аспекты особого статуса Донбасса. А, согласно Комплексу мер, внеочередные местные выборы - это политический процесс, который является частью полного и всеобъемлющего политического урегулирования", - цитируют Пушилина оккупационные СМИ.

Пушилин также почеркнул, что позиция, высказанная Зеленским о "додавливании" "республик", не нова. По его словам, "ДНР" уже шесть лет находится под постоянным давлением со стороны Украины – обстрелами и блокадами - "и уже доказала, что пытаться ''додавить'' народ Донбасса Украина может, а вот додавить – не выйдет!".

"Украине следует прекратить изворачиваться и начать выполнять взятые на себя обязательства касательно мирного урегулирования конфликта. То есть со своей стороны выполнять поэтапно все пункты Минских соглашений", - заявил Пушилин.

Отметим, в соцсетях тему совместных патрулей тоже активно обсуждают.

"Идея "совместного патрулирования" с террористами прекрасна. Надо было еще Чикатило не судить, как поймали, а проводить с ним совместные патрули возле школ", - вишет пользователь Сети.

"Одевать бронированный "пояс верности" поверх памперса, особо "одухотворенные" могут без гейропеского извращения - памперса. Можно еще и намордник", - добавил другой пользователь Сети.

"А так называемые "местные силы", про совместные патрули с которыми говорит Зеленский - это террористы, убийцы, мародеры, грабители, коллаборационисты, которые стреляли в украинских солдат? Так их в тюрьму нужно сажать, а не патрулировать с ними", - убежден Виталий Овчаренко.

"Треба збільшувати армію і вибивати окупантів з Донбасу до кордону", - считает еще один пользователь Сети.

Напомним, ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может пойти на совместный контроль границы на Донбассе с представителями "ЛНР" и "ДНР".

Это может стать условием для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе, подчеркнул глава государства, выступая во время Украинского ланча на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", - предположил президент.