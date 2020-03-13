"Не умолкают, с*ки": в Сети подробно рассказали о мощном обстреле в Донецке

Мощный обстрел был сегодня около 9:00, поделились местные жители.
В пятницу утром, 13 марта, на окраине захваченного боевиками "ДНР" Донецка был мощный обстрел.
Мощный обстрел в Донецке произошел около 9:00, сообщили местные жители в Twitter.
По их данным, обстрел осуществлен у поселка Пески и разрушенного донецкого аэропорта.
Пользователь hochu_domoy.ua уточнил, что подряд были три хорошо слышных бабаха.
"Подряд три хорошо слышных бабаха. Со шлейфом, громко. Через пять сек. падение. Еще несколько подряд. Не умолкают, с*ки", – говорится в сообщении.
Позже юзер уточнил, что после обстрела пропало электроснабжение.
Пользователь Тыковка добавил, что были "прилеты со шлейфом, война, как в 15 году".
"Донецк. Октябрь, площадки вы живы? Прилеты со шлейфом... война, как в 15 году...", – отмечается в сообщении.
Ранее журналист Андрей Цаплиенко написал, что 10 марта в поселке Пески враг устроил мощный обстрел – открывал огонь из артиллерии и стрелкового оружия и подбил грузовой автомобиль украинских пехотинцев – ГАЗ-66, погиб один защитник Украины.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.