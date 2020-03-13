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"Не умолкают, с*ки": в Сети подробно рассказали о мощном обстреле в Донецке

13 марта 2020, 11:12

Мощный обстрел был сегодня около 9:00, поделились местные жители.

Журналисты выяснили, что у Песок и донецкого аэропорта был мощный обстрел – Новости Донецка
У Песок и донецкого аэропорта был мощный обстрел, выяснили журналисты / УНИАН

В пятницу утром, 13 марта, на окраине захваченного боевиками "ДНР" Донецка был мощный обстрел.

Мощный обстрел в Донецке произошел около 9:00, сообщили местные жители в Twitter.

По их данным, обстрел осуществлен у поселка Пески и разрушенного донецкого аэропорта.

Пользователь hochu_domoy.ua уточнил, что подряд были три хорошо слышных бабаха. 

"Подряд три хорошо слышных бабаха. Со шлейфом, громко. Через пять сек. падение. Еще несколько подряд. Не умолкают, с*ки", – говорится в сообщении.

Позже юзер уточнил, что после обстрела пропало электроснабжение. 

Пользователь Тыковка добавил, что были "прилеты со шлейфом, война, как в 15 году".

"Донецк. Октябрь, площадки вы живы? Прилеты со шлейфом... война, как в 15 году...", – отмечается в сообщении.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко написал, что 10 марта в поселке Пески враг устроил мощный обстрел – открывал огонь из артиллерии и стрелкового оружия и подбил грузовой автомобиль украинских пехотинцев – ГАЗ-66, погиб один защитник Украины.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

новости Донецка обстрел
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