"Не умолкают, с*ки": в Сети подробно рассказали о мощном обстреле в Донецке

У Песок и донецкого аэропорта был мощный обстрел, выяснили журналисты / УНИАН

В пятницу утром, 13 марта, на окраине захваченного боевиками "ДНР" Донецка был мощный обстрел.

Мощный обстрел в Донецке произошел около 9:00, сообщили местные жители в Twitter.

По их данным, обстрел осуществлен у поселка Пески и разрушенного донецкого аэропорта.

Пользователь hochu_domoy.ua уточнил, что подряд были три хорошо слышных бабаха.

"Подряд три хорошо слышных бабаха. Со шлейфом, громко. Через пять сек. падение. Еще несколько подряд. Не умолкают, с*ки", – говорится в сообщении.

Позже юзер уточнил, что после обстрела пропало электроснабжение.

Пользователь Тыковка добавил, что были "прилеты со шлейфом, война, как в 15 году".

"Донецк. Октябрь, площадки вы живы? Прилеты со шлейфом... война, как в 15 году...", – отмечается в сообщении.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко написал, что 10 марта в поселке Пески враг устроил мощный обстрел – открывал огонь из артиллерии и стрелкового оружия и подбил грузовой автомобиль украинских пехотинцев – ГАЗ-66, погиб один защитник Украины.