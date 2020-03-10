"Подбит грузовик, погиб боец": под Донецком боевики ударили из "арты" – журналист

На Донбассе сегодня противник использовал тяжелое вооружение, сообщил Цаплиенко.
Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что во вторник утром, 10 марта, в поселке Пески, который находится под захваченным боевиками "ДНР" Донецком, противник устроил мощный обстрел.
Под Донецком враг открывал огонь из артиллерии и стрелкового оружия и подбил грузовой автомобиль украинских пехотинцев – ГАЗ-66, написал журналист в Telegram.
По данным Цаплиенко, в результате обстрела был тяжело ранен один защитник Украины, он скончался во время эвакуации.
"В поселке Пески мощный обстрел… В 9:44 подбит ГАЗ-66 наших пехотинцев... Наша "арта" начала отвечать только сейчас. Час спустя", – сообщил он.
Еще один журналист Юрий Бутусов в Facebook написал, что бой был в Песках и под Авдеевкой. Бутусов добавил, что противник обстреливал украинские позиции из российских 120-122 мм минометов и гаубиц (использование тяжелого вооружения запрещено Минскими соглашениями). Также журналист сообщил, что в одном из разведбатов ранены бойцы.
Напомним, утром 18 февраля на Донбассе в районе Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вильный между украинскими военными и боевиками завязался бой, погиб один защитник нашей страны, а четверо – получили легкие ранения.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.