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Ахметов назвал Россию страной-агрессором, а Путина - военным преступником

5 марта 2022, 18:03

Кроме того, коммерсант отметил, что все контакты его бизнес-структур с Россией окончательно разорваны.

Ахметов
Ринат Ахметов / УНИАН

Крупный украинский коммерсант Ринат Ахметов публично назвал Российскую Федерацию страной агрессором, а ее президента Владимира Путина – военным преступником. Именно такое заявление он прислал в редакцию портала "Экономическая правда".

"Россия – страна-агрессор, а Путин – военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной, и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди", – написал Ахметов.

По поводу того, помогает ли он, как самый богатый украинец, ВСУ, бизнесмен написал, что "помогает Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам выжить и выстоять".

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Напомним ранее 101-летний Бенджамин Ференц, который работал прокурором еще на Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками, считает, что российский президент Владимир Путин непременно должен быть осужден за преступления, которые он совершил против человечества.

"Это – очень реалистично. Все, что нужно – решительность, ведь они не живут на Луне. Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", - говорит Ференц.

Автор: Егор Бунин
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Ринат Ахметов российское вторжение новости Украины
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