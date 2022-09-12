Артем Компан: Европа не использует украинские ПХГ из-за запрета экспорта природного газа из Украины

Европа не использует украинские ПХГ из-за запрета экспорта природного газа из Украины/ Reuters

Запрет экспорта природного газа из Украины сдерживает европейские компании от хранения газового ресурса в украинской подземке, считает председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

"Те решения, которые были приняты на скорую руку после начала полномасштабной агрессии, негативно повлияли на доверие наших европейских партнеров. Ведь когда Украина полностью запретила экспорт, на какое-то время были заморожены небольшие, но имеющиеся ресурсы в украинской подземке, которые принадлежали европейским компаниям", – прокомментировал ситуацию Артем Компан во время дискуссии в программе Энергетическая карта.

Он напомнил, что Украина имеет крупнейшие подземные хранилища газа в Европе, общий объем которых составляет 30 млрд кубометров газа. В то время как в большинстве стран ЕС либо отсутствуют подземные газовые хранилища, либо же они имеют ограниченный объем для хранения газа.

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"Как только Украина разблокирует экспорт газа, европейские украинские газовые хранилища снова станут привлекательным местом для хранения ресурса. И это никоим образом не повлияет на газовый баланс Украины, зато мы сможем не оставлять значительные объемы подземных хранилищ пустыми", – считает Артем Компан.

Хотя, безусловно, риски военных ударов по этим объектам остаются, и они оцениваются европейцами как достаточно серьезные, признает эксперт.

Как известно, из-за недостатка собственных мощностей для хранения газа, страны ЕС сейчас используют с этой целью даже имеющиеся мощности в LNG-терминалах.

По мнению Артема Компана, Украина могла бы принять решение относительно частичного разрешения экспорта, исключительно для европейских трейдеров.

"Если будет принято решение разрешить иностранным компаниям экспорт закачанного в подземные хранилища газа, это заставит крупных игроков европейского рынка рассмотреть украинские ПХГ как стратегическую платформу для хранения голубого топлива", – добавил глава Ассоциации.

Как сообщалось, постановлением Кабинета Министров Украины от 10 июня 2022 г. №666 был запрещен экспорт нескольких видов топлива, в том числе и природного газа, из-за установления нулевых квот на экспорт.

Источник: https://esa.org.ua/tpost/t1m3zi0nm1-vropa-rozpochne-vikoristovuvati-ukransk