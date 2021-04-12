Бойцы ВСУ показали, как россияне и боевики укрепились на Донбассе

Военнослужащие из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" обнаружили новую, укрепленную в нарушение норм международного права, позицию боевиков.
Украинские военнослужащие из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" опубликовали во всемирной Сети видео с насосной станцией, на которой террористы и российские военные в нарушение норм международного права обустроили боевые позиции. Как говорят украинские военные, станция расположена рядом с поселком Шумы Донецкой области и контролируется боевиками.
26 марта именно из нее они открыли снайперский огонь, в результате которого погибли четверо украинских военных.
В описании к видео говорится, что станция обеспечивает питьевой водой захваченные Донецк, Горловку, а также Мариуполь (который под контролем ВСУ) и является гражданским объектом критической инфраструктуры.
Международное гуманитарное право категорически запрещает использовать подобные сооружения как военный объект, говорится в титрах. Однако в видео четко видны вырытые окопы.
"Расстреливать раненых с объекта критической инфраструктуры, убивать тех, кто спешит раненым на помощь – это, без сомнения, вне правил. Прекрасно зная, что по станции никто не будет применять артиллерию, никто не будет ее разрушать, они чувствуют себя безнаказанными", – написали бойцы ВСУ
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Напомним, ранее сообщалось:
- В зоне военного конфликта на Донбассе бойцы ВСУ из 24-й Отдельной механизированной бригады уничтожили российскую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 Кредо-М1, которую использовали боевики.
- До того в Сети опубликовали видео того, как в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы 54-й Отдельной механизированной бригады провели новую операцию по ликвидации минометной позиции и жилого помещения, где располагались боевики.