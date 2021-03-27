Стали известны имена двух погибших под Шумами бойцов ВСУ

Боец ВСУ / Штаб ООС

Стали известны имена еще двух украинских бойцов, которые погибли в результате обстрела боевиками позиций ВСУ в пятницу, 26 марта, вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области в зоне военного конфликта на Донбассе. Как сообщает руководитель Союза ветеранов АТО Калушского района Александр Соколовский, погиб 47-летний боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Барнич. До ухода на войну он постоянно проживал в городе Калуш (Ивано-Франковской области)

Сергей Барнич / Facebook / Александр Соколовский

Позднее в Дубровицком горсовете (Ровенская область) сообщили, что в результате обстрела под Шумами погиб 27-летний военнослужащий Максим Абрамович.

"Дубровицкая община с большой болью восприняла печальную весть: на Востоке погиб боец ​​из Дубровицы Максим Абрамович 1994 года рождения, умный, искренний, ответственный, неравнодушный, патриот Украины", – заявили чиновники.

Максим Абрамович / Ровенский горсовет

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