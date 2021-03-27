Стали известны имена двух погибших под Шумами бойцов ВСУ

Всего в результате обстрела боевиками позиций ВСУ под поселком Шумы на Донбассе 26 марта нынешнего года погибли четыре бойца украинской армии.
Стали известны имена еще двух украинских бойцов, которые погибли в результате обстрела боевиками позиций ВСУ в пятницу, 26 марта, вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области в зоне военного конфликта на Донбассе. Как сообщает руководитель Союза ветеранов АТО Калушского района Александр Соколовский, погиб 47-летний боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Барнич. До ухода на войну он постоянно проживал в городе Калуш (Ивано-Франковской области)
Позднее в Дубровицком горсовете (Ровенская область) сообщили, что в результате обстрела под Шумами погиб 27-летний военнослужащий Максим Абрамович.
"Дубровицкая община с большой болью восприняла печальную весть: на Востоке погиб боец из Дубровицы Максим Абрамович 1994 года рождения, умный, искренний, ответственный, неравнодушный, патриот Украины", – заявили чиновники.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Российские незаконные вооруженные формирования 26 марта обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных.
- Советник делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев в связи с ситуацией намерен инициировать внеочередное заседание группы по безопасности. Переговоры планируют провести 27 марта. Ожидается ответ российской стороны.
- Президент Украины Владимир Зеленский принес соболезнования в связи с гибелью украинских военных. Глава государства призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.