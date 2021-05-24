Экс-"слуга народа" Шевченко заговорил о создании силового блока из экс-беркутовцев

Евгений Шевченко заявил о том, что планирует бороться с "националистами".
Народный депутат Евгений Шевченко прокомментировал свое исключение из парламентской фракции Слуга народа.
Как подчеркнул он в коммментарии Strana.ua, решение о его исключении из фракции было принято ещё месяц назад, однако из-за скандала с Николаем Тищенко, было принято решение повременить.
В то же время народный избранник опроверг связь с главой Офиса президента Андреем Ермаком относительного создания нового политического проекта и заявил, что у него плохие отношения с главой ОП.
По его мнению, президент Владимир Зеленский продолжил неправильный политический путь Петра Порошенко.
"Буду собирать вокруг себя силовой блок из бывших беркутовцев", - рассказал он о своих дальнейших планах в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS.
Экс-"слуга народа" планирует бороться с "националистами", но при этом называет себя патриотом Украины.
Шевченко также добавил, что не боится преследования со стороны власти за дружбу с Александром Лукашенко.
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Скандал с поездкой Шевченко к Лукашенко:
- Ранее руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал визит Шевченко в Минск.
- По его словам, на ближайшем заседании фракции у Шевченко потребуют объяснений его поступка.
- Отметим, что Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси (которые не признал ни официальный Киев, ни страны Запада).
- Кроме того, Шевченко осенью 2019 года принял участие в пропагандистской программе Большая игра на российском телевидении. За что и был жестко раскритикован своим тогдашний однопартийцем Гео Леросом.