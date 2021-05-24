Экс-"слуга народа" Шевченко заговорил о создании силового блока из экс-беркутовцев

Евгений Шевченко / Фейсбук Е.Шевченко

Народный депутат Евгений Шевченко прокомментировал свое исключение из парламентской фракции Слуга народа.

Как подчеркнул он в коммментарии Strana.ua, решение о его исключении из фракции было принято ещё месяц назад, однако из-за скандала с Николаем Тищенко, было принято решение повременить.

В то же время народный избранник опроверг связь с главой Офиса президента Андреем Ермаком относительного создания нового политического проекта и заявил, что у него плохие отношения с главой ОП.

По его мнению, президент Владимир Зеленский продолжил неправильный политический путь Петра Порошенко.

"Буду собирать вокруг себя силовой блок из бывших беркутовцев", - рассказал он о своих дальнейших планах в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS.

Экс-"слуга народа" планирует бороться с "националистами", но при этом называет себя патриотом Украины.

Шевченко также добавил, что не боится преследования со стороны власти за дружбу с Александром Лукашенко.

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Скандал с поездкой Шевченко к Лукашенко: