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Эксперт объяснил, кто "нашептал" Киеву решение национализировать Мотор Сич

16 марта 2021, 04:10
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Ситуация вокруг Мотор Сичи может сказаться на инвестиционной привлекательности Украины и на дальнейшем сотрудничестве с Китаем.

Мотор Сич
Предприятие Мотор Сич вернут в госсобственность / УНИАН

Решение о возвращении Мотор Сичи в собственность государства было принято не потому, что украинская власть вдруг стала защищать интересы страны, а потому что таким было пожелание США. Однако в данном случае интересы Вашингтона и Киева совпали.

Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Главреду. Он напомнил, что в решении Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) говорилось о том, что люди, которые вкладывали свои средства в Мотор Сич, получат компенсацию. Выплачиваться эти компенсации будут из госбюджета.

"Однако, если это решение нам "нашептали" Штаты, тогда Украина должна задать встречный вопрос – об участии США в выплате этих компенсаций. Ведь должен быть win-win! Если мы отказываемся от сотрудничества с китайцами, дадут ли Штаты нам возможность выйти с продукцией этого предприятия на новые рынки. Это – очень важный момент, которым целенаправленно нужно заниматься. Однако, есть ли какие-либо договоренности на этот счет у украинской власти с США, у меня информации нет", - рассказал Загородний.

По его словам, на первый взгляд все выглядит так, что Украина выполнила пожелание американцев, но заплатит за все сама. Однако нужно мыслить стратегически.

"Задумайтесь, что будет, если Украина лишится Мотор Сичи, возможности построить собственный истребитель и отремонтировать наши самолеты? Все это нам придется покупать за рубежом (…) Чтобы обновить парк самолетов, потребуются те же 2 миллиарда долларов, которые мы должны выплатить в виде компенсаций, если не больше", - добавил эксперт.

Загородний добавил, что ситуация вокруг Мотор Сичи может сказаться на инвестиционной привлекательности Украины и на дальнейшем сотрудничестве с Китаем. По его словам, партнерам Украины нужно объяснять, что национализация предприятия – это вопрос государственной безопасности.

"Нам нужно растолковать другим, что сохранение Мотор Сичи в собственности государства – это вопрос нашего выживания как государства; что мы понимаем интересы других стран, но должны руководствоваться, прежде всего, своими собственными. Эту мысль все поймут", - резюмировал Загородний.

Стратегия Win-Win

Это градация результатов бизнес-переговоров, которую впервые привели в 1981 году представители профессуры Гарварда Роджер Фишер и Уильям Юри.

Позже идею развил доктор экономических наук Гарварда Стивен Кови. В своей книге Семь навыков высокоэффективных людей он указал, что борьба между индивидами проигрывает взаимовыгодному сотрудничеству.

Для выгоды в переговорах необходимо всегда понимать и уважать другую сторону. По Кови, только бизнесмен, поставивший себя на место партнера, сможет полноценно победить. Это, в свою очередь, приводит к совместной работе на пути к победе.

Санкции против инвесторов Мотор Сичи и национализация предприятия - о чем ранее писал Главред:

Мотор-Сич Тарас Загородний новости Украины
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