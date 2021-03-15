Почему спор о Мотор Сичи – это вопрос жизни и смерти для Украины

Возвращение "Мотор Сичи" в собственность государства – правильный ход власти / УНИАН

На заседании СНБО было принято абсолютно верное решение о возвращении "Мотор Сичи" в собственность государства. Такое стратегически важное предприятие должно принадлежать государству по ряду причин.

Во-первых, это вопрос обеспечения обороноспособности Украины, способности модернизировать производства, в первую очередь, военной техники, а также ремонтировать военные самолеты.

Во-вторых, с этим предприятием в Украине находится замкнутый цикл по производству самолетов.

В-третьих, это дает возможность развивать новые кластеры, в частности, вертолетостроение.

В-четвертых, не стоит забывать, что "Мотор Сич" строит также двигатели для беспилотников и двигатели для ракет.

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Речь идет о высокотехнологичном производстве, за которое бьются многие страны. Даже Китай, который совершил громадный шаг вперед и построил одну из ведущих экономик мира, до сих пор не смог создать работоспособный двигатель для самолетов. Все это я говорю для того, чтобы было понятно, насколько высок уровень производства в Украине.

У китайцев, естественно, свои интересы относительно "Мотор Сичи". Их задача – не развитие предприятия, а его убийство: вывоз персонала, оборудования и технологической документации.

Поэтому украинское государство в данном случае сделало абсолютно правильный ход. Однако теперь требуется следующий шаг: государство должно делать госзаказы, развивать предприятие и продвигать его товары на мировые рынки, а не закупать вертолеты за рубежом. Соответственно, если китайцам нужны двигатели – пожалуйста, пускай закупают у украинского предприятия.

Безусловно, данное решение сопряжено с некоторыми рисками. В частности, против государства неминуемо будут подавать иски зарубежные инвесторы, которые вкладывали свои деньги в "Мотор Сич".

Однако, выбирая между убийством предприятия, что точно подорвет обороноспособность Украины, и необходимостью выплатить компенсации, решение очевидно: лучше заплатить 2 миллиарда долларов, договорившись о реструктуризации, чем потерять предприятие совсем.

Следует признать, что данное решение о возвращении "Мотор Сичи" в собственность государства было принято не потому, что наша власть вдруг стала защищать интересы Украины, а потому что таким было пожелание США. Однако в данном случае интересы Штатов и Украины совпали.

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Хотя ни Соединенным Штатам, ни Европе невыгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина все покупала у них.

Сумеет ли Украина воспользоваться ситуацией и обеспечить это предприятие работой, пока не ясно. Но, в любом случае, не стоит говорить, что оно у нас просто "сгниет", лишь бы не досталось китайцам. Предприятие работает, заказы есть, а дальше – вопрос управления. А если предприятия не будет, о чем вообще тогда мы будем говорить?

Еще один важный аспект – в этом же решении СНБО говорилось, что люди, которые вкладывали свои средства в "Мотор Сич", получат компенсацию. Естественно, возникает вопрос – из чьих карманов будут выплачиваться эти компенсации. А выплачивать их будут из госбюджета.

Однако, если это решение нам "нашептали" Штаты, тогда Украина должна задать встречный вопрос – об участии США в выплате этих компенсаций. Ведь должен быть win-win! Если мы отказываемся от сотрудничества с китайцами, дадут ли Штаты нам возможность выйти с продукцией этого предприятия на новые рынки.

Это – очень важный момент, которым целенаправленно нужно заниматься.

Однако, есть ли какие-либо договоренности на этот счет у украинской власти с США, у меня информации нет.

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На первый взгляд, пока все выглядит так, что мы выполнили пожелание американцев, но заплатим за все сами. Однако нужно мыслить стратегически. Задумайтесь, что будет, если Украина лишится "Мотор Сичи", возможности построить собственный истребитель и отремонтировать наши самолеты? Все это нам придется покупать за рубежом. Поинтересуйтесь, сколько стоит один самолет, сколько – один истребитель… Чтобы обновить парк самолетов, потребуются те же 2 миллиарда долларов, которые мы должны выплатить в виде компенсаций, если не больше.

Кроме того, естественно, возникает другой вопрос – как скажется вся эта ситуация вокруг "Мотор Сичи" на инвестиционной привлекательности Украины и на дальнейшем сотрудничестве нашей страны и Китая.

Конечно же, проблемы с китайцами могут возникнуть. Но – с ними нужно вести диалог, предлагать им заказывать двигатели у нас, дав им понять, что мы готовы с этим помочь. Нужно объяснить им, что мы понимаем их амбиции, считаем их классными ребятами, но у нас сейчас стоит вопрос государственной безопасности, потому что Украина вынуждена вести войну, однако при этом мы готовы поучаствовать в модернизации их парка самолетов на определенных условиях.

Точно так же ситуация с "Мотор Сичью" может неблагоприятно сказаться на инвестиционной привлекательности Украины. Однако бизнес тоже понимает: если стоит вопрос государственной безопасности, и есть риск передачи критически важных технологий другой стране, то государство должно присутствовать в таком предприятии. То есть все будет упираться в объяснение, в коммуникацию: нам нужно растолковать другим, что сохранение "Мотор Сичи" в собственности государства – это вопрос нашего выживания как государства; что мы понимаем интересы других стран, но должны руководствоваться, прежде всего, своими собственными. Эту мысль все поймут.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда