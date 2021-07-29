"Езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь": Шкиряк и Шевченко устроили скандал в прямом эфире

Шкиряк перешел в атаку, когда Шевченко высказался о деятельности Авакова / скриншот

Бывший советник главы МВД Зорян Шкиряк и внефракционный нардеп Евгений Шевченко поскандалили в прямом эфире. В частности, Шкиряк на повышенных тонах посоветовал Шевченко ехать в Беларусь.

Инцидент произошел в среду, 28 июля, в эфире телеканала Украина 24. Украинские политики не сдерживали эмоции и не подбирали слов – их не могли угомонить ни уговоры ведущего, ни отключенные микрофоны.

Шкиряк не удержался от грубых слов, когда его оппонент заметил, что результатом деятельности Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало то, что "люди боятся выйти на улицу".

"Система безопасности у нас сейчас одна из лучших в Европе. Рассказывает он здесь... Езжай в Россию, езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь", — возмутился в ответ Шкиряк.

Он добавил, что уважает своего шефа, а у Евгения Шевченко, по его словам, "руки в крови, как у Путина".

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Как известно, Евгений Шевченко известен своими симпатиями к Александру Лукашенко. Это и стало причиной его исключения из фракции Слуга народа. В апреле он ездил в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси, хотя официально его никто не делегировал.

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Как сообщал Главред, народный депутат Сергей Шахов ("Довіра") и советник главы Офиса президента Тимофей Милованов устроили перепалку в прямом эфире на телевидении. Милованов обвинил Шахова в том, что он ездит на элитном авто, а сам рассказывает о бедности украинцев.