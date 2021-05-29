Генерал СБУ объяснил провал Киева с авиационными санкциями против Минска

Украина запретила рейсы белорусских самолетов / Facebook/belavia

Генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам безопасности Василий Вовк прокомментировал решение Украины о прекращении авиасообщения с Беларусью.

Как подчеркнул он в эфире канала Наш, решение Киева было преждевременным, непродуманным и эмоциональным.

"Власть не имеет права на эмоции ни в каком случае. Мы самые первые заявили о том, что закрываем воздушное пространство Беларуси для своих самолетов. Потом мы заявляем, что мы их не принимаем, потом мы заявляем, что мы туда не полетим и так далее. Надо было хотя бы подождать, что скажет Европа, – только вчера появилось заявление ICAO, международной организации, они только начинают расследование", - говорит эксперт.

Он уверен в том, что Украина должна была дождаться результатов официального международного расследования по этому поводу.

"Решение относительно Беларуси было принято преждевременно, непродуманно, эмоционально. Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко, которая была глубоко затаенной, а тут появилась отдушина и повод чтобы выдать на-гора свои санкции. Это не государственная позиция, никто не подумал о дальнейших результатах", – добавил Вовк.

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Напомним, Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Кабинет Министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Такое решение принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

Посольство Беларуси направило в МИД Украины официальную ноту по поводу прекращения Киевом авиасообщения с Минском. Белорусы утверждают, что инцидент с самолетом Ryanair не имеет ничего общего с украинским государством и называют такое решение абсурдным.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске: