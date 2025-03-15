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"Ложное дело": майор отреагировал на возможное прекращение огня с РФ

Марина Фурман
15 марта 2025, 18:21
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Офицер заверил, что ни разу не видел, чтобы россияне с 2014 года прекращали огонь.
ВСУ, армия РФ
Кожубенко сделал заявление о возможном 30-дневном перемирии / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Россияне с 2014 года ни разу не прекращали огонь с 2014 года
  • Договариваться с оккупантами - ошибочное дело

Офицер секции бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко, заявил, что не верит в возможность прекращения огня с Россией. Такое заявление он сделал в эфире Мы-Украина.

Он объяснил, что ни разу не видел, чтобы россияне с 2014 года прекращали огонь.

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По его словам, договариваться с оккупантами является ошибочным делом.

"И сейчас точно так же, никто ничего не прекращает. Они как лезли, так и лезут дальше. Я больше, чем уверен, что даже если нам удастся подписать эти договоренности, даже если Путин пообещает, что они прекратят огонь, я не верю", - отметил офицер.

Кожубенко подчеркнул, что не представляет, как такую огромную "машину" можно заставить одновременно прекратить огонь.

"Мне кажется, что это нереально", - резюмировал майор.

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Как писал Главред, во время переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение американской стороны о 30-дневном прекращении огня по всей территории.

Украинские военные не верят в то, что 30-дневное прекращение огня на линии соприкосновения будет действенным. Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин напомнил, что во время АТО/ООС россияне неоднократно нарушали временное прекращение огня.

Сомнения относительно возможного перемирия выразил и полковник Владислав Селезнев. По его словам, вряд ли кто-то может обеспечить это перемирие на линии более 1200 километров активных боевых действий, а также его контролировать.

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Кто такой Дмитрий Кожубенко?

Дмитрий Кожубенко - украинский военнослужащий, офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Национальной гвардии Украины.

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перемирие война в Украине Тридцатидневное прекращение огня
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