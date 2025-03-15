"Ложное дело": майор отреагировал на возможное прекращение огня с РФ

Ключевые тезисы:
- Россияне с 2014 года ни разу не прекращали огонь с 2014 года
- Договариваться с оккупантами - ошибочное дело
Офицер секции бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко, заявил, что не верит в возможность прекращения огня с Россией. Такое заявление он сделал в эфире Мы-Украина.
Он объяснил, что ни разу не видел, чтобы россияне с 2014 года прекращали огонь.
По его словам, договариваться с оккупантами является ошибочным делом.
"И сейчас точно так же, никто ничего не прекращает. Они как лезли, так и лезут дальше. Я больше, чем уверен, что даже если нам удастся подписать эти договоренности, даже если Путин пообещает, что они прекратят огонь, я не верю", - отметил офицер.
Кожубенко подчеркнул, что не представляет, как такую огромную "машину" можно заставить одновременно прекратить огонь.
"Мне кажется, что это нереально", - резюмировал майор.
Временное прекращение огня - новости по теме
Как писал Главред, во время переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение американской стороны о 30-дневном прекращении огня по всей территории.
Украинские военные не верят в то, что 30-дневное прекращение огня на линии соприкосновения будет действенным. Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин напомнил, что во время АТО/ООС россияне неоднократно нарушали временное прекращение огня.
Сомнения относительно возможного перемирия выразил и полковник Владислав Селезнев. По его словам, вряд ли кто-то может обеспечить это перемирие на линии более 1200 километров активных боевых действий, а также его контролировать.
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Кто такой Дмитрий Кожубенко?
Дмитрий Кожубенко - украинский военнослужащий, офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Национальной гвардии Украины.
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