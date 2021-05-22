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"Маму бьют": в Донецкой области женщину забили до смерти кирпичом

22 мая 2021, 12:15
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Убийство в Донецкой области совершено в конце этой недели.

Правоохранители узнали, что в Донецкой области муж убил жену кирпичом
На Донетчине муж убил жену кирпичом, узнали правоохранители / ТСН

В Донецкой области муж и жена распивали спиртное, из-за ревности между ними началась ссора и мужчина несколько раз ударил женщину кирпичом по голове. Пострадавшая скончалась на месте преступления.

Преступление совершено в четверг, 20 мая. Правоохранителям в 22:40 позвонил 13-летний ребенок и сообщил, что отец бьет мать, говорится на сайте Полиции Донетчины.

В ведомстве добавили, что нашли женщину убитой во двор домохозяйства. Жертве 34 года.

Подозреваемому в совершении преступления 45 лет, он задержан.

Правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодека – Умышленное убийство. Задержанному сообщили о подозрении. Суд уже избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, в конце апреля в Киеве произошла кровавая "бытовуха" – 16-летний парень после семейной ссоры зарезал родителей и младшего брата. После убийства злоумышленник несколько дней жил в квартире с телами.

  • Справка. В Украине за умышленное убийство одного человека грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет, пишет protocol.ua.
  • За убийство двух и больше людей могут присудить пожизненное заключение.
новости Донецка убийство
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