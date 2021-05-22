"Маму бьют": в Донецкой области женщину забили до смерти кирпичом

На Донетчине муж убил жену кирпичом, узнали правоохранители / ТСН

В Донецкой области муж и жена распивали спиртное, из-за ревности между ними началась ссора и мужчина несколько раз ударил женщину кирпичом по голове. Пострадавшая скончалась на месте преступления.

Преступление совершено в четверг, 20 мая. Правоохранителям в 22:40 позвонил 13-летний ребенок и сообщил, что отец бьет мать, говорится на сайте Полиции Донетчины.

В ведомстве добавили, что нашли женщину убитой во двор домохозяйства. Жертве 34 года.

Подозреваемому в совершении преступления 45 лет, он задержан.

Правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодека – Умышленное убийство. Задержанному сообщили о подозрении. Суд уже избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, в конце апреля в Киеве произошла кровавая "бытовуха" – 16-летний парень после семейной ссоры зарезал родителей и младшего брата. После убийства злоумышленник несколько дней жил в квартире с телами.