Майданов не будет, люди видят, что мы делаем, мы не ворье какое-то - Зеленский

Зеленский не верит, что украинцы выйдут на Майдан против него / скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что еще одного Майдана в Украине не будет. Отвечая на один с вопросов во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" он отметил, что "люди видят, что мы делаем".

"Мой главный союзник – народ Украины, поэтому не может быть других Майданов, потому что люди видят, что мы делаем, потому что мы не ворье какое-то", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что сегодня идет медийная война с президентом против закона о деолигархизации.

"Это не является какой-то тайной, секретом. Понимаем эту реакцию. Это реакция лично Рината Ахметова. Он должен понимать, что у нас страна под названием Украина, а не страна под названием ДТЭК, потому ключей от государства у него нет", - сказал глава государства.

Читайте такжеУ Путина ответили на заявление Зеленского о государственном переворотеЗеленский считает, что на сегодня Ахметова "втянули и он воюет с государством. Это большая ошибка". При этом он добавил, что к этой борьбе мобилизуют и некоторых депутатов в Верховной Раде. По его словам, Ахметов пытается создать партию из депутатов, которые прошли в парламент по спискам других партий.

Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке государственного переворота с участием олигарха Рината Ахметова. По его словам, есть агентурная информация о возможном перевороте в начале декабря.

"Есть большие вызовы внутри государства, которые фиксируют разведки других стран. Например, получили информацию, что 1 числа будет государственный переворот. Мне кажется важная информация, 1-2 декабря. Я говорить и делиться информацией не имею права", - отметил Зеленский.