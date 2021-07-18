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"Могли взять Донецк": Саакашвили раскрыл разговор с экс-главой ЦРУ в 2014 году

18 июля 2021, 21:31
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Дэвид Петреус настаивал на освобождении Донецка, объясняя это тем, что силовики могли справиться своими силами.

Саакашвили
Михаил Саакашвили / УНИАН

Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о разговоре с бывшим главой ЦРУ и экс-главой Центрального командования США Дэвидом Петреусом по поводу освобождения захваченного РФ Донецка.

В интервью телеканалу Украина 24 он подчеркнул, что Петреус призвал украинские власти освободить Донецк.

"Мне генерал Петреус направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: "А, Б, В, Г, Д" — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк", - вспоминает Саакашвили

Он говорит, что Петреус настаивал на освобождении Донецка, объясняя это тем, что силовики могли справиться своими силами. Политик назвал генерала "самым выдающимся современным генералом, реально, из живых, который выиграл реально афганскую и иракскую кампании".

Саакашвили также утверждает, что передал слова генерала США бывшему президенту Петру Порошенко, однако тот никак на него не отреагировал. В телефонном разговоре с экс-главой государства он попытался обсудить с ним предложение американского военного, однако Порошенко перевел разговор на другую тему.

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Напомним, ранее Саакашвили заявил о том, что если РФ пойдет полномасштабной войной на Украину, то Кремль в первую очередь будет интересовать Мариуполь. Встреча Байдена и Путина является последним шансом избежать большого военного наступления России, в том числе и на Херсон и Одессу. Однако Москва будет действовать в зависимости от того, как отреагируют на ситуацию США.

новости Донецка Михаил Саакашвили новости Украины
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