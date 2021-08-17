УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Киевщине злоумышленники подрезали и обокрали пасечника, их подозревают в ряде преступлений

17 августа 2021, 07:55
Прослушать новость
Остановить

Мужчину случайно у дороги увидели копы. Он был весь в крови.

Злоумышленики угнали автомобиль потерпевшего / НПУ

На Киевщине задержали нападавших, которые нанесли ножевые ранения 67-летнему мужчине и угнали его автомобиль.

По данным Отдела коммуникации полиции Киевской области, двое злоумышленников напали на киевлянина вблизи села Большая Дымерка и хутора Заря Броварского района.

"67-летний пасечник приехал в поле, чтобы забрать свои ульи. К нему подошли двое незнакомцев и начали требовать, чтобы мужчина отдал мобильный телефон и другое имущество. Пасечник отказался, тогда злоумышленники начали его избивать, нанесли несколько ударов ножом, завладели имуществом и скрылись в неизвестном направлении на машине потерпевшего", - указано в сообщении полиции.

Мужчину в крови рядом с дорогой случайно увидели оперативники Броварского районного управления полиции. Копы предоставили потерпевшему первую медицинскую помощь и вызвали "скорую".

А тем временем, все наряды были ориентированы на розыск. Злоумышленников нашли и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (Разбой) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Если суд докажет их вину, то им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Реклама

Преступниками оказались двое местных жителей, 23 и 47 лет. Они арендовали дом в этом районе.

Кроме того, правоохранители проверяют причастность мужчин к совершению подобных преступлений на территории Киевской области, а именно их подозревают в кражах из дачных домов.

Напомним, в Киеве на Оболони клиентка кафе отбила мужчине, который сидел за соседним столиком, внутренние органы. Женщина устроила такую драку, что мужчину госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

Также ранее, неадекватный мужчина из Херсонской области убил копа и подрезал медика, которые приехали по вызову его матери. Женщина сообщила, что изо рта ее сына идет пена.

новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «На Киевщине злоумышленники подрезали и обокрали пасечника, их подозревают в ряде преступлений». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Медовый Спас 2021: обряды, поздравления и милые картинки к праздникуМедовый Спас 2021: обряды, поздравления и милые картинки к празднику Финансовый гороскоп на неделю 16-22 августа: кредиты, удачные покупки или неожиданный подарокФинансовый гороскоп на неделю 16-22 августа: кредиты, удачные покупки или неожиданный подарок Отныне карьера Магучих быстро пойдет внизОтныне карьера Магучих быстро пойдет вниз На Банковой националисты устроили столкновения с полицией, есть раненыеНа Банковой националисты устроили столкновения с полицией, есть раненые Синоптики рассказали, какой будет зима в УкраинеСиноптики рассказали, какой будет зима в Украине

Последние новости

07:55

На Киевщине злоумышленники подрезали и обокрали пасечника, их подозревают в ряде преступлений

07:43

Пришел последний жаркий день лета: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

07:08

Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, разрыв или неоценимая услуга

06:58

"Сиськи класнючие": Оля Полякова без комплексов посветила ягодицами и аппетитной грудью

06:48

"Сожалений о решении вывести войска нет": Байден обратился к нации по поводу Афганистана Видео

Реклама
06:13

Меркель привезет в Украину ультиматумы от Путина мнение

05:40

Диетолог объяснила, почему нельзя пить остывший чай

05:09

О каких проблемах в организме говорит состояние волос – ответ трихолога Видео

04:40

Как нельзя хранить одежду: важные советы для каждой женщины Видео

04:24

Кто-то "помог" уйти из жизни: эксперт выдвинул неожиданную версию гибели Павлова Видео

04:02

Изобретен новый диетный способ борьбы с диабетом - комментарий ученых

03:22

Украинцам хотят выдавать зарплату виртуальной гривной: что придумали в Кабмине

03:00

Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино

02:59

Финалистка Холостяка разделась и свела с ума поклонников умопомрачительными формами

02:31

Ученые изобрели необычный способ экспресс-похудения

01:55

Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон Видео

01:31

Захват Афганистана Талибаном: генерал СБУ предупредил об опасности для Украины Видео

00:40

Синоптики рассказали, какой будет зима в Украине Видео

00:20

Названа самая полезная каша для завтрака Видео

16 августа, понедельник
23:54

В Киеве повязали одиозного бизнесмена и бывшего нардепа

Реклама
23:23

Стали известные новые детали смены тренера сборной Украины по футболу Видео

22:51

Украинские спасатели, тушившие масштабные пожары в Греции, вернулись домой Видео

22:33

Ученые нашли способ сохранить интеллект в старости

22:33

Ситуация в Афганистане: Совбез ООН призвал к созданию нового правительства Видео

22:13

Как холестерин "хороший", а какой - "плохой": ответ диетолога

22:07

Эксперт пояснил, почему смерть мэра Кривого Рога бьет по рейтингу Зеленского Видео

21:59

Попросил не шуметь: в Киеве подрезали бойца муниципальной стражи

21:57

Названы ежедневные привычки, которые ослабляют организм и влияют на иммунитет Видео

21:23

В Минздраве пообещали награду за прививку от коронавируса

21:14

В детском лагере Одессы масштабная вспышка COVID-19 Видео

20:55

"Полный провал": Меркель резко высказалась о ситуации в Афганистане Видео

20:23

Стало известно, на каком уровне госслужащие владеют украинским языком

20:18

Ситуация критическая: украинский самолет не может вылететь из Кабула - МИД Видео

20:17

Под Одессой мужчина посреди улицы набросился на 7-летнюю девочку и зверски издевался Видео

19:52

В Кабмине рассказали, как изменится стоимость подсолнечного масла Видео

19:12

В столичном кафе женщина отбила посетителю внутренние органы

19:08

Талибан захватил власть в Афганистане: РФ и Китай готовы признать режим, а боевиков поздравил ХАМАС Видео

19:05

Претенденты на рекорд: украинцы совершили трансатлантический перелет

18:53

Как Байден сам себя обманул, вывев войска из Афганистана мнение

18:52

Disney готовятся снимать Персонажа-2 с Райаном Рейнольдсом

Реклама
18:25

СМИ выяснили новые подробности о последних минутах жизни мэра Кривого Рога

18:10

Бонусы в обмен на прививку от COVID-19: Минздрав поставил условие украинцам Видео

18:05

Значение имени Антон: день ангела, судьба и поздравления

18:03

Под Тернополем во время матча внезапно умер футболист Видео

17:49

ЧП в Одессе: в море унесло трех человек

17:35

Приметы на 17 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17:17

Прибыль украинских металлургов существенно сократится во втором полугодии - эксперты

17:05

Стало известно, кто сыграет Лестала в сериале Интервью с вампиром 2022

17:04

Смерть мэра Кривого Рога: во время обысков нашли две записки

17:04

Суммы в платежке вырастут на 1,5 тысячи: украинцев предупредили о скачке ЖКХ-тарифов Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять