На Киевщине злоумышленники подрезали и обокрали пасечника, их подозревают в ряде преступлений

Злоумышленики угнали автомобиль потерпевшего / НПУ

На Киевщине задержали нападавших, которые нанесли ножевые ранения 67-летнему мужчине и угнали его автомобиль.

По данным Отдела коммуникации полиции Киевской области, двое злоумышленников напали на киевлянина вблизи села Большая Дымерка и хутора Заря Броварского района.

"67-летний пасечник приехал в поле, чтобы забрать свои ульи. К нему подошли двое незнакомцев и начали требовать, чтобы мужчина отдал мобильный телефон и другое имущество. Пасечник отказался, тогда злоумышленники начали его избивать, нанесли несколько ударов ножом, завладели имуществом и скрылись в неизвестном направлении на машине потерпевшего", - указано в сообщении полиции.

Мужчину в крови рядом с дорогой случайно увидели оперативники Броварского районного управления полиции. Копы предоставили потерпевшему первую медицинскую помощь и вызвали "скорую".

А тем временем, все наряды были ориентированы на розыск. Злоумышленников нашли и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (Разбой) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Если суд докажет их вину, то им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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Преступниками оказались двое местных жителей, 23 и 47 лет. Они арендовали дом в этом районе.

Кроме того, правоохранители проверяют причастность мужчин к совершению подобных преступлений на территории Киевской области, а именно их подозревают в кражах из дачных домов.

Напомним, в Киеве на Оболони клиентка кафе отбила мужчине, который сидел за соседним столиком, внутренние органы. Женщина устроила такую драку, что мужчину госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

Также ранее, неадекватный мужчина из Херсонской области убил копа и подрезал медика, которые приехали по вызову его матери. Женщина сообщила, что изо рта ее сына идет пена.