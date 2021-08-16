Попросил не шуметь: в Киеве подрезали бойца муниципальной стражи

Мужчине предстоит длительное лечение / Соцсети

В Днепровском районе Киева произошел кровавый инцидент. На сотрудника муниципальной стражи напали с ножом из-за того, что он сделал замечание шумной компании.

Как сообщает муниципальная стража Киева, потерпевший выходил из собственного подъезда и на него напали двое злоумышленников.

Пострадавший сделал замечание мужчинам, которые утром шумели под его окнами. Тогда его пригласили выйти на улицу "чтобы разобраться один на один". В результате "переговоров" он получил тяжелое ранение и попал в реанимацию.

На данный момент мужчину прооперировали, он пришел в себя. Однако ему предстоит длительное лечение и реабилитация.

Личности нападающих пока не установлены. В муниципальной стражи и полиции ведут расследование.

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Напомним, в Киеве на Оболони клиентка кафе отбила мужчине, который сидел за соседним столиком, внутренние органы. Женщина устроила такую драку, что мужчину госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

Также ранее, неадекватный мужчина из Херсонской области убил копа и подрезал медика, которые приехали по вызову его матери. Женщина сообщила, что изо рта ее сына идет пена.